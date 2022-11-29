«Рома» зимой намерена приобрести Сеюнджю

Защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 26-летнего турка претендует «Рома». Итальянский клуб намерен приобрести защитника в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Сеюнджю провел 2 матча за «Лестер». Начало сезона игрок пропустил из-за травмы.