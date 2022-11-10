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Трансферы

10 ноября, 14:48

«ПСЖ» собирается купить звездного игрока «Атлетико»

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Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Le Parisien. По информации издания парижане задумали укрепление атакующей линии в январе и рассматривает португальца как один из вариантов.

В руководстве клуба заинтересованы приобретением молодого игрока.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист был выставлен на трансфер, а его агент активно занимается поиском нового клуба.

В текущем сезоне португалец сыграл 17 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Обе забьют - да

17%

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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