«ПСЖ» собирается купить звездного игрока «Атлетико»

10 ноября, 14:48
Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Le Parisien. По информации издания парижане задумали укрепление атакующей линии в январе и рассматривает португальца как один из вариантов.
В руководстве клуба заинтересованы приобретением молодого игрока.
Ранее сообщалось, что 23-летний футболист был выставлен на трансфер, а его агент активно занимается поиском нового клуба.
В текущем сезоне португалец сыграл 17 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования