«Реал» интересуется Энцо Фернандесом из «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 21-летнего аргентинца претендует «Реал». Мадридцы следят за игроком и хотят оценить его игру на ЧМ-2022.

В текущем сезоне Фернандес провел 22 матча за «Бенфику», в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.