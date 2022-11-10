«Реал» интересуется Энцо Фернандесом из «Бенфики»

10 ноября, 15:12
Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 21-летнего аргентинца претендует «Реал». Мадридцы следят за игроком и хотят оценить его игру на ЧМ-2022.
В текущем сезоне Фернандес провел 22 матча за «Бенфику», в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.
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Основные источники исследования