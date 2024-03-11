Салах заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля» вслед за Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что не собирается уходить из команды, несмотря на то что летом клуб покинет главный тренер Юрген Клопп.

«Повлияет ли смена тренера на меня? Нет-нет. Это жизнь, все меняется, «Ливерпуль» уже покидали важные футболисты и тренеры. Однажды и я уйду из команды, но уход Клоппа не повлияет на мое будущее», — приводит Sky Sports слова Салаха.

Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 19 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.

Контракт 31-летнего египтянина с клубом действует до конца июня 2025 года.