Салах заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля» вслед за Клоппом

11 марта, 04:58
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что не собирается уходить из команды, несмотря на то что летом клуб покинет главный тренер Юрген Клопп.
«Повлияет ли смена тренера на меня? Нет-нет. Это жизнь, все меняется, «Ливерпуль» уже покидали важные футболисты и тренеры. Однажды и я уйду из команды, но уход Клоппа не повлияет на мое будущее», — приводит Sky Sports слова Салаха.
Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 19 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.
Контракт 31-летнего египтянина с клубом действует до конца июня 2025 года.