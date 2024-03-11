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11 марта, 04:58

Салах заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля» вслед за Клоппом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что не собирается уходить из команды, несмотря на то что летом клуб покинет главный тренер Юрген Клопп.

«Повлияет ли смена тренера на меня? Нет-нет. Это жизнь, все меняется, «Ливерпуль» уже покидали важные футболисты и тренеры. Однажды и я уйду из команды, но уход Клоппа не повлияет на мое будущее», — приводит Sky Sports слова Салаха.

Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 19 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.

Контракт 31-летнего египтянина с клубом действует до конца июня 2025 года.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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