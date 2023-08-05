Самые дорогие защитники мира: топ-5 трансферов в истории футбола

Обзор самых дорогих переходов защитников.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола. Сумма сделки составит 90 миллионов евро, таким образом, игрок стал самым дорогим защитником в истории, обойдя в этом списке Виргила ван Дейка и Харри Магуайра. «СЭ» рассказывает о самых дорогих переходах защитников в истории футбола.

Харри Магуайр

Фото Global Look Press

Откуда: «Лестер»

Куда: «Манчестер юнайтед»

Когда: 2019

Сумма трансфера: 87 миллионов евро

5 августа 2019 года англичанин стал игроком «МЮ», подписав с клубом шестилетний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма его перехода составила 80 миллионов фунтов (87 миллионов евро), что сделало его самым дорогим защитником в истории.

Маттейс де Лигт

Фото Global Look Press

Откуда: «Аякс»

Куда: «Ювентус»

Когда: 2019

Сумма трансфера: 85,5 миллиона евро

В июле 2019 года защитник был приобретен «Ювентусом» за 75 миллионов евро (плюс 10,5 миллиона бонусами). Его соглашение было рассчитано на 5 лет — до 2024 года.

Виргил ван Дейк

Фото AFP

Откуда: «Саутгемптон»

Куда: «Ливерпуль»

Когда: 2018

Сумма трансфера: 84,65 миллиона евро

1 января 2018 года нидерландский футболист перешел в «Ливерпуль» и стал на тот момент самым дорогим защитником в истории футбола. Сумма сделки составила 75 миллионов фунтов, контракт был подписан сроком на 5 лет. Также 10 процентов от этой суммы получил «Селтик».

Весли Фофана

Фото Global Look Press

Откуда: «Лестер»

Куда: «Челси»

Когда: 2022

Сумма трансфера: 80,4 миллиона евро

31 августа 2022 года француз стал игроком «Челси», подписав семилетний контракт с клубом. Сумма соглашения составила 80,4 миллиона евро.

Люка Эрнандес

Фото Global Look Press

Откуда: «Атлетико»

Куда: «Бавария»

Когда: 2019

Сумма трансфера: 80 миллионов евро

Переход французского футболиста не стал таким громким, как другие трансферы, которые происходили в Европе в тот же временной промежуток, зато оказался рекордным для «Баварии». Мюнхенский клуб заплатил за переход Эрнандеса 80 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.