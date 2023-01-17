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Трансферы

Сегодня, 12:43

Селюк не считает переход Головина в «Монако» серьезным трансфером в европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение о трансфере 26-летнего российского полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.

«Я не считаю продажу Головина в «Монако» серьезным трансфером в европейский клуб. Это как-будто деньги переложили из одного кармана в другой. Один русский продал футболиста другому русскому, это такой себе трансфер. Для людей могли сказать, что хочешь. Единственный человек, которого нормально продали, — это Миранчука в «Аталанту», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

26-летний россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 27 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-ne-schitayu-prodazhu-golovina-v-monako-sereznym-transferom-v-evropeiskii-klub-220477/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Дмитрий Селюк
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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