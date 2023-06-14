Шкриньяр объявил о переходе в «ПСЖ»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр перед матчем за сборную Словакии против Исландии рассказал, что продолжит карьеру в «ПСЖ». 1 июля у него закончится контракт с миланским клубом.

«Сейчас я чувствую себя уже хорошо, но без матчей нельзя найти свой игровой ритм. Если тренер захочет меня выпустить, я помогу команде, потому что я готов и полон решимости. Посмотрим, что будет в Париже, в «ПСЖ», но главное — чувствовать себя хорошо», — цитирует L'Equipe Шкриньяра.

Состояние здоровья защитника, прооперированного в середине апреля, беспокоит руководителей парижского клуба.