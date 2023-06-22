Сигурдссон перешел в «Блэкберн». Исландец снова приостановил контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон следующий сезон проведет в «Блэкберне», сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний исландец вновь приостановил контракт с ЦСКА. За команду из чемпионшипа хавбек будет выступать до окончания сезона-2023/24.

Летом 2022 года Сигурдссон воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с ЦСКА, в сезоне-2022/23 он выступал за «Норрчепинг». На счету хавбека 9 голов в 15 матчах чемпионата Швеции-2023.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость исландца в 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с ЦСКА действует до конца июня 2024 года.