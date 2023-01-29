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Трансферы

Сегодня, 08:42

Тен Хаг не отказался от идеи подписать в «МЮ» Френки де Йонга

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг предпримет еще одну попытку подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Barca Universal в своих соцсетях.

По информации источника, тен Хаг сделает попытку трансфера де Йонга летом. Отмечается, что сам футболист в частной беседе с тен Хагом признавался ему, что готов присоединиться к стану манкунианцев летом 2023 года.

25-летний нидерландец перешел в «Барселону» из «Аякса» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 23 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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