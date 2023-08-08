«Торино» объявил о подписании контракта с Влашичем до 2027 года

«Торино» объявил о подписании контракта с полузащитником Николой Влашичем до лета 2027 года. В соглашении есть опция продления до 2028-го.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что «быки» заплатили «Вест Хэму» 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Влашич на правах аренды играл за «Торино». Он забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 17 миллионов евро.

В 2021 году 25-летний хорват перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА за 30 миллионов евро.

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