Кейн переходит в «Баварию» — контракт до 2027 года

«Тоттенхэм» согласился отпустить нападающего Харри Кейна в «Баварию», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, «шпоры» получат за форварда 100 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 20 миллионов бонусами.

30-летний англичанин подпишет с мюнхенским клубом 4-летний контракт. Сегодня он вылетит в Германию, чтобы пройти медосмотр.

Ранее журналист Мэттью Лоу сообщил, что Кейн установил дедлайн руководству мюнхенцев.

В сезоне-2022/23 форвард провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

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