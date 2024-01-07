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Сегодня, 16:07

В «Милане» ответили на вопрос об интересе клубов РПЛ к Круничу

Микеле Антонов
Корреспондент
Раде Крунич.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе «Милана» ответили на вопрос «СЭ» об интересе российских клубов к полузащитнику Раде Круничу.

«Раде — наш игрок. Он интересен многим клубам. В данный момент мы ищем для него лучший вариант. Если такового не окажется, будем рады оставить его в «Милане», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил, что 30-летний босниец может продолжить карьеру в одной из команд РПЛ.

По информации источника, российские клубы недавно запрашивали информацию о возможном трансфере футболиста. Также в игроке заинтересованы греческие команды и «Аль-Шабаб» из ОАЭ. Кроме того, переговоры о переходе хавбека продолжает вести «Фенербахче».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро. Его контракт с «россонери» истекает летом 2025 года.

Футбол
РПЛ
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