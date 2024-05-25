В Сербии подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бабичу: «Пока есть желание. Никаких контактов не было»

Сербский журналист Иван Цветкович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе защитника «Спартака» Срджана Бабича в «Црвену Звезду».

«Црвена Звезда» действительно рассматривает возможность перехода Бабича. Они считают, что он был бы хорошей заменой Драговичу, который заканчивает карьеру. Но дальше этого ничего пока не произошло. Пока есть только желание. Никаких серьезных переговоров, контактов не было», – сказал Цветкович.

Ранее 24 мая Sportal сообщал, что Бабич может перейти в «Црвену Звезду». Контракт защитника с красно-белыми истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бабича в 4 миллиона евро.

В этом сезоне на его счету 3 гола в 24 матчах за «Спартак».