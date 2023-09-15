Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 07:42

Веллингтон должен был прилететь в Россию в четверг, чтобы перейти в ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
Веллингтон.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Защитник «Сан-Паулу» Веллингтон был близок к переходу в ЦСКА, но стороны не успели завершить трансфер вовремя. По информации Globo Esporte, игроку был оформлен билет, и он должен был отправиться в Москву в четверг вечером.

22-летний бразилец был согласен на переход, как и оба клуба, однако трансферное окно в России закрылось в ночь с четверга на пятницу до того, как сделка была заключена.

Действующий контракт Веллингтона с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Веллингтон. Фабрицио Романо: ЦСКА близок к подписанию защитника «Сан-Паулу» Веллингтона за 8 миллионов долларов
Футбол
ФК Сан-Паулу
ФК ЦСКА (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Поздняков считает, что МОК специально ставит несправедливые условия допуска россиян на Олимпиаду
КХЛ назвала суммы выплат клубам лиги: ЦСКА — лидер, последний — «Куньлунь»
В Британии рассказали об участившихся убийствах среди наемников на Украине
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
Госдеп признал неспособность ЕС отказаться от энергоносителей из РФ
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» интересуется 19-летним Барко из «Бока Хуниорс»

Ди Марцио: защитник «Вероны» Гюнтер близок к переходу в ЦСКА