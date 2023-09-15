Веллингтон должен был прилететь в Россию в четверг, чтобы перейти в ЦСКА

Защитник «Сан-Паулу» Веллингтон был близок к переходу в ЦСКА, но стороны не успели завершить трансфер вовремя. По информации Globo Esporte, игроку был оформлен билет, и он должен был отправиться в Москву в четверг вечером.

22-летний бразилец был согласен на переход, как и оба клуба, однако трансферное окно в России закрылось в ночь с четверга на пятницу до того, как сделка была заключена.

Действующий контракт Веллингтона с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.