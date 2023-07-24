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Трансферы

Сегодня, 22:39

Вильфрид Заа стал игроком «Галатасарая»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Галатасарай» объявил о переходе экс-форварда «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа.

30-летний ивуариец подписал трехлетний контракт с турецким клубом. Он будет зарабатывать 4,35 миллиона евро за сезон.

Последним клубом Заа был «Кристал Пэлас», контракт с которым завершился летом. В сезоне-2022/23 нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Заа в 22 миллиона евро. Ранее он также выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Кардифф».

Вильфрид Заа
ФК Галатасарай
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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