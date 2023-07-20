Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:53

Онана попрощался с «Интером»: «Я влюбился в клуб и город — они особенные»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Голкипер «Интера» Андре Онана попрощался с клубом и подтвердил переход в «Манчестер Юнайтед».

«Не думал, что это будет так сложно. Я стал «нерадзурри» год назад. Многие говорили, что этот клуб и город — особенные. Теперь я могу это подтвердить. С первых дней в «Интере» я понял, что это семья. Быть «интеристой» — это способ понимания жизни.

Я влюбился в «Сан Сиро», Курву Норд и город. Обстоятельства складываются так, что мне нужно начать новый путь в «Манчестер Юнайтед». Я полон энтузиазма, но понимаю, что буду скучать. Вечная благодарность всем «интериста». Вы делаете этот клуб великим.

Может быть однажды наши пути сойдутся, но сейчас время новым вызовов», — написал Онана в соцсети.

«Манчестер Юнайтед» пока не объявил о переходе 27-летнего вратаря, но футболист уже заявил, что счастлив играть в АПЛ, а также отметил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с новым клубом.

Ранее сообщалось, что Онана подпишет контракт до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч за «Интер» во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Андре Онана
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
1
Обсудить
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Если Малком и Вендел покинут Россию, «Зенит» от этого только выиграет
Зверева снова обвинили в абьюзе. У Александра неприятности еще с одной бывшей
МО: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичёвска
Сообщения о новом взрыве на Крымском мосту спровоцировали гнев среди россиян
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

The Times: Кейн продолжает отклонять предложения «Тоттенхэма» и хочет перейти в «Баварию»

Иньеста близок к переходу в «Интер Майами»