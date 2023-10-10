Жезус может стать частью сделки по переходу Осимхена в «Арсенал»

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус может продолжить карьеру в Италии, сообщает Express.

По сведениям источника, 26-летний бразилец может стать частью сделки по переходу форварда «Наполи» Виктора Осимхена в лондонский клуб.

Ранее 24-летний нигериец был возмущен видео, опубликованным в официальном аккаунте «Наполи» в TikTok. В ролике высмеивалось то, что игрок выпрашивает пенальти, а затем не реализует его. Футболист удалил все фотографии в форме команды, также сообщалось, что он может подать в суд на клуб.

В текущем сезоне Жезус провел 8 матчей, в которых забил 3 гола. У Осимхена 6 голов и передача в 10 матчах за «Наполи».