«Рома» не включила Шомуродова в тур по Португалии — Моуринью не рассчитывает на узбека

«Рома» может расстаться с нападающим Эльдором Шомуродовым, сообщает Calciomercato.

По данным источника, форварда не включен в список игроков, которые отправятся с клубом в турне по Португалии. Главный тренер «джалоросси» Жозе Моуринью не рассчитывает на 28-летнего узбека.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе к игроку со стороны «Лечче» и «Жироны».

Во второй половине сезона-2022/23 нападающий играл за «Специю» на правах аренды. Всего в прошлом сезоне Шомуродов провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.