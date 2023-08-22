ЦСКА представил Давилу, Зайнутдинов перешел в «Бешикташ», «Зенит» предложит за Нереса 45 миллионов евро

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ»

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов перешел из ЦСКА в «Бешикташ». Полузащитник заключил с турецким клубом контракт до 2027 года.

«Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года!» — говорится в обращении футболиста.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заработает на трансфере Зайнтудинова 5 миллионов евро. Еще 15% клуб получит от суммы последующей продажи игрока.

Давила стал новичком ЦСКА

После прощания с Зайнутдиновым ЦСКА объявил о подписании контракта с Виктором Давилой — 25-летним чилийским полузащитником из мексиканского «Леона».

Новичок заключил с армейцами контракт до 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что компенсация за хавбека составит 5 миллионов евро. Также отмечалось, что футболист сам выкупит свой контракт у «Леона».

В прошлом сезоне чемпионата Мексики Давила забил 10 голов в 31 матче.

Чавес прошел медосмотр для «Динамо»

Мексиканский полузащитник Луис Чавес в ближайшие время станет новичком «Динамо». По данным «СЭ», хавбек «Пачуки» и сборной Мексики на родине успешно прошел медосмотр перед переходом.

Ожидается, что сделка будет закрыта на текущей неделе. Контракт Чавеса с московским клубом будет рассчитан на 4 года с возможность продления еще на сезон.

Ранее, сообщалось, что «Динамо» заплатит за 27-летнего игрока за 6,5 миллиона евро.

ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в ближайшие дни пройдет медосмотр перед переходом «Динамо».

По данным «СЭ», клубы согласовали компенсацию в 5,5 миллионов евро. Также в сделке предусмотрены бонусы за различные достижения игрока в составе команды.

Не позднее среды Карраскаль пройдет медосмотр перед трансфером, а затем подпишет контракт с «Динамо».

«Бенфика» не отпускает Нереса в «Зенит»

По информации CNN Portugal, «Зенит» готовит очередное предложение «Бенфике» по бразильскому вингеру Давиду Нересу. На этот раз речь идет о компенсации в 45 миллионов евро.

В «Зените» надеются, что им удастся подписать бразильца, поскольку он не попадает в основной состав на старте нового сезона. Но «Бенфика» все равно не планирует отпускать 26-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что два предложения «Зенита» на 21 миллион евро и 35 миллионов были отклонены «Бенфикой».

По данным A Bola, бразилец не заинтересован в переходе в российский клуб и счастлив в Португалии. Его не привлекает вариант продолжения карьеры в команде, которая не участвует в еврокубках.