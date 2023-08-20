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Сегодня, 08:30

«Реал Сосьедад» представил Захаряна, Лунев перешел в «Карабах», «Динамо» подпишет Карраскаля

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян в «Реал Сосьедад».
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Захарян официально перешел в «Реал Сосьедад»

Теперь уже экс-полузащитник «Динамо» Арсен Захарян официально стал игроком «Реал Сосьедад». Испанский и московский клубы официально сообщили о трансфере 20-летнего игрока.

Контракт Захаряна с «Реал Сосьедад» рассчитан до 2029 года. Ранее сообщалось, что баскский клуб заплатит за Арсена 12 миллионов евро плюс бонусы.

Россиянин будет выступать в Испании под 12-м номером.

«Рад оказаться в «Реал Сосьедад», большом клубе Испании. Всегда мечтал играть в таких командах. Надеюсь, все получится. Всегда следил за испанским футболом. Знал, что это большой клуб с большим числом фанатов, выступает в Лиге чемпионов. Как поступило предложение, то я долго не думал и попросил, чтобы у меня получилось перейти именно туда», — заявил Арсен в своем первом интервью для клубного телевидения «Реал Сосьедад».

«Динамо» подписывает Карраскаля

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в «Динамо». По данным «Чемпионата», клубы близки к соглашению о переходе.

Инсайдер Иван Карпов отмечает, что сумма трансфера 25-летнего колумбийца составит около 7 миллионов евро.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в субботу перед игрой с армейцами заявил, что хотел бы видеть Карраскаля в своей команде.

«Официально он еще в ЦСКА. Хотелось бы мне видеть его в моей команде? Да, но, к сожалению, он еще в команде ЦСКА», — сказал Личка в эфире «Матч Премьер».

Фото ФК «Карабах»

Лунев перешел в «Карабах»

Российский голкипер Андрей Лунев подписал контракт с азербайджанским «Карабахом» на один год с возможностью продления еще на сезон.

Бывший вратарь «Зенита» ранее покинул «Байер» в статусе свободного агента из-за нехватки игровой практики.

По данным Sport24, оклад Лунева в «Карабахе» составит 200 тысяч евро в год.

Отметим, что «Карабах» выступает в квалификации Лиги Европы. Ранее сообщалось, что Луневым интересовались «Рубин», «Балтика», ПАОК и несколько турецких клубов.

Хорхе Карраскаль. Вслед за Мединой, Зайнутдиновым и Марио ЦСКА упускает Карраскаля. Он уходит в «Динамо»?

«Зенит» предложил 35 миллионов евро за Нереса

«Зенит» сохраняет интерес к бразильскому вингеру «Бенфики» Давиду Нересу, в котором питерский клуб видит замену ушедшему в «Аль-Хиляль» Малкому.

По данным издания Record, «Зенит» предлагал за игрока 35 миллионов евро с учетом бонусов. «Бенфика» ответила отказом.

При этом клуб из Санкт-Петербурга планирует направить новое предложение о трансфере Нереса.

Ранее издание A Bola сообщало, что бразилец не заинтересован в переходе в российский клуб и счастлив в «Бенфике». Его не привлекает вариант продолжения карьеры в команде, которая не участвует в еврокубках.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Уотфорд» может купить Николсона у «Спартака»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон может уйти из клуба в летнее трансферное окно.

По данным The Athletic, «Уотфорд» ведет переговоры о переходе 26-летнего игрока из Ямайки. Стороны обсуждают возможный трансфер, но пока не договорились о сделке.

В конце июня сообщалось, что «Спартак» готов отпустить Николсона и рассчитывает выручить с его продажи около 7 миллионов евро.

В новом сезоне Шамар не провел за «Спартак» ни одного матча в РПЛ и Кубке России. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не рассчитывает на форварда.

Олег Рябчук, Арсен Захарян, Леонардо Балерди. РПЛ, трансферы: Захарян покидает «Динамо», «Спартак» хочет подписать защитника из ла лиги

«Милан» интересуется Азмуном

«Милан» интересуется форвардом «Байера» Сердаром Азмуном. Как сообщает инсайдер Sky Флориан Плеттерберг, итальянский клуб попробует подписать 28-летнего иранца.

Отмечается, что «Милан» заинтересован в игроке, а переговоры между клубами находятся на ранней стадии. Договоренность пока не достигнута.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Зенита», где нападающий выступал с 2019 по 2022 год.

Андрей Лунев
Арсен Захарян
Сердар Азмун
Хорхе Карраскаль
Футбол
Давид Нерес
Шамар Николсон
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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