«Динамо» интересен Карраскаль, Оздоев едет в Грецию, «Бавария» предлагает более 100 миллионов за Кейна

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Динамо» ведет переговоры с ЦСКА по Карраскалю

По информации «СЭ», «Динамо» заинтересован в трансфере 25-летнего колумбийского хавбека ЦСКА Хорхе Карраскаля. Клубы ведут переговоры о его переходе.

На данный момент динамовцев смущают поведенческие моменты игрока в ЦСКА и предыдущих командах, хотя футбольные качества и адаптированность к РПЛ являются аргументами «за».

По информации «СЭ», торг между клубами идет вокруг 7-8 миллионов евро. Решение по трансферу Карраскаля должно быть принято в начале следующей недели.

При этом у «Динамо» есть альтернативный кандидат на позицию атакующего полузащитника из Южной Америки.

Олег Рябчук. Фото Global Look Press

«Спартак» купит Рябчука за 6 миллионов евро

Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук станет новичком «Спартака». 25-летний игрок сборной Молдавии успешно прошел медосмотр перед трансфером, сообщает Metaratings.

По данным «СЭ», за трансфер Рябчука «Спартак» заплатит 6 миллионов евро. С футболистом будет подписан контракт на три года с зарплатой 1,2 миллиона евро.

Рябчук — воспитанник «Порту». Он перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.

Оздоев переходит в ПАОК

Полузащитник Магомед Оздоев перейдет из «Фатих Карагюмрюк» в ПАОК. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Греческий клуб заплатит за трансфер 30-летнего игрока 1 миллион евро. С хавбеком будет подписан контракт на 2 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось об интересе к Оздоеву со стороны «Крыльев Советов» и «Динамо».

Контракт полузащитника с турецким «Фатих Карагюмрюк» истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Оздоева в 2,2 миллиона евро.

ЦСКА подписал игрока «Пахтакора»

ЦСКА объявил о трансфере узбекского хавбека Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора».

С 19-летним игроком подписан контракт на 3 года. В соглашении предусмотрена опция продления.

В 2022 году Файзуллаев стал лучшим молодым футболистом Узбекистана. В текущем сезоне он провел 6 матчей за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана, отметившись 2 голами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Файзуллаева 500 тысяч евро.

«Бавария» сделала финальное предложение по Кейну

«Бавария» не оставляет попыток подписать нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна. По данным Sky Sports, мюнхенский клуб предложил за 30-летнего игрока более 100 миллионов евро с учетом бонусов. Это финальное предложение от «Баварии».

ESPN сообщает, что в Германии ждут ответа от «Тоттенхэма» до полуночи 5 августа. В случае отказа «Бавария» переключится на другие трансферные цели.

Издание отмечает, что помимо основной суммы выкупа в 100 миллионов евро в сделку будут включены бонусы (до 20 миллионов).

Если трансфер состоится, то станет рекордным для «Баварии». Такие средства немецкий клуб на приобретение футболистов ранее не тратил.

При этом «Тоттенхэм» уже определился с кандидатом, который заменит Кейна в случае его продажи. По данным журналиста Sky Sport Italia Руди Галетти, лондонцы могут подписать 23-летнего форварда «Лилля» и сборной США Джонатана Дэвида за сумму в 50-60 миллионов евро.

«Манчестер Сити» ждет Гвардиола

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола не скрывает, что игрок уже в расположении клуба: «Что касается Гвардиола... Какая красивая у него фамилия! Он проходит медосмотр. Все знают, что он здесь. Надеюсь, сможем закрыть сделку в ближайшие часы или дни», — сказал он в пятницу журналистам.

Ранее немецкое издание Bild сообщало о договоренности между клубами по переходу 21-летнего футболиста за 90 миллионов евро.

Гвардиол станет самым дорогим защитником мира, а его трансфер — рекордным в истории «РБ Лейпциг».