Два защитника для «Спартака», Месси официально в «Интер Майами», «Арсенал» установил рекорд АПЛ

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Красно-белые обойдут «Краснодар»?

Подписав Медину и Бонгонда, «Спартак» взялся за укрепление обороны. Так, красно-белые ведут активные переговоры по трансферу защитника «Сассуоло» Рожерио, которого не удалось подписать зимой. Однако сейчас — за год до завершения контракта с черно-зелеными — итальянский клуб должен быть сговорчивее. По крайней мере, агент 25-летнего футболиста Винисиус Пратес настроен оптимистично.

«Да, мы близки к переходу в «Спартак». Это действительно может произойти. Почему Рожерио решил переехать из Италии в Россию? «Спартак» — это большой клуб», — цитирует Пратеса Metaratings.ru.

Но это еще не все. Как стало известно «СЭ», столичный клуб может заплатить порядка 8 миллионов евро за игрока обороны «Црвены Звезды» и сборной Сербии Страхиню Эраковича. Стоит добавить, что «Спартак» — не единственный претендент на 22-летнего футболиста в РПЛ. Ранее сообщалось, что в приобретении Эраковича заинтересован главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вес Марио

В день матча за Суперкубок России информационные страсти бушевали вокруг Марио Фернандеса, который вопреки обещаниям играть в России только за ЦСКА близок к переходу в «Зенит». Эту сделку поставили под сомнение сразу два источника. Сначала Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что презентация игрока в качестве новичка сине-бело-голубых откладывается из-за проблем Фернандеса с лишним весом, а потом bobsoccer.ru развил тему.

Утверждалось, что для окончательного решения необходимо несколько дней и более детальный медосмотр. Однако агент бразильца Жорже Машаду эти слухи категорически опроверг. «Информация про лишний вес — фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», — заявил он «РБ Спорт».

По информации «СЭ», никаких серьезных препятствий для перехода 32-летнего экс-футболиста сборной России действительно нет. Все вопросы по условиям контракта улажены, и осталось только поставить под договором подписи. Это произойдет в ближайшие дни, а медосмотр перед переходом в «Зенит» Фернандес успешно прошел еще 12 июля.

Карраскаль едет к Саввиди

Полузащитник Хорхе Карраскаль все же может покинуть ЦСКА, хотя еще недавно казалось, что данная тема закрыта. Вопреки слухам, колумбийцем не интересовались ни «Спартак», ни итальянские «Болонья» и «Торино». Зато появился серьезный интерес в Греции, причем в качестве источника выступает Фабрицио Романо. По его информации, ПАОК предлагает за 25-летнего колумбийца 4,5 миллиона евро и 50 процентов прав, а переговоры уже начались.

Стоит напомнить, что владельцем клуба из Салоник является российский бизнесмен Иван Саввиди, и в разные годы за ПАОК выступало много выходцев из РПЛ. В этом списке Бибрас Натхо, Понтус Вернблум («ЦСКА»), Кристиан Нобоа («Динамо»), Лео Жаба («Ахмат»), Роберт Мак, Маурисио («Зенит») и Сверрир Ингасон («Ростов»). А возвращаясь к Карраскалю, нужно добавить, что по официальной информации он не сыграл против «Зенита» в матче за Суперкубок из-за травмы.

Болельщики «Интера» с фигурой Лионеля Месси на презентации игрока. Фото Reuters

Месси официально в МЛС

Приезд Лионеля Месси во Флориду вызвал нешуточный ажиотаж. Что в супермаркете, что у ресторана после семейного ужина аргентинец оказывался в окружении своих поклонников. Так что покой, о котором мечтал Лео при отъезде из Европы, звезде только снится. А ведь у него есть еще и коммерческие обязательства вроде сотрудничества с Hard Rock Cafe, где на днях представили еще один именной бургер Месси.

Но все же аргентинец приехал в МЛС играть в футбол, и за прошедшие дни он успел пройти медосмотр, а также посетил тренировку команды. Хотя никаких кадров и информации об этом на ресурсах «Интер Майами» не было — «цапли» ждали подписания контракта, которое произошло в субботу. Соглашение рассчитано до лета 2025 года, а зарплата Месси по неофициальным данным составит порядка 60 миллионов долларов в год.

Торжественная презентация звездного новичка пройдет на обновленном клубном стадионе в ночь на понедельник по московскому времени и анонсирована как грандиозное событие. «Вместе мы продолжим превращать мечты в реальность», — заявил президент клуба из «Майами» и его ключевой владелец Хорхе Мас. А Месси в снятом клубом ролике обращается к болельщикам со словами: «Ребята, увидимся в Майами!».

Третий новичок «Арсенала»

В АПЛ установлен новый трансферный рекорд. Рано или поздно это должно было произойти, а парадоксальность ситуации заключается в том, кто выступил в роли транжиры. Это не арабские шейхи из «Манчестер Сити» или «Ньюкасла», и не производящий впечатление сорящего деньгами человека владелец «Челси» Тодд Боэли, а ставший синонимом скупости и рачительности «Арсенал». Прежде «канониры» из-за этого упустили массу талантливых игроков, а сейчас — пережив драму с упущенным титулом — продолжают укреплять состав. Полузащитник сборной Англии Деклан Райс, купленный у «Вест Хэма» за рекордные 105 миллионов фунтов стерлингов, стал третьим новичком лондонцев после форварда «Челси» Хаверца и защитника «Аякса» Тимбера.