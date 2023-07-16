Два защитника для «Спартака», Месси официально в «Интер Майами», «Арсенал» установил рекорд АПЛ

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Подписав Медину и Бонгонда, «Спартак» взялся за укрепление обороны. Так, красно-белые ведут активные переговоры по трансферу защитника «Сассуоло» Рожерио, которого не удалось подписать зимой. Однако сейчас — за год до завершения контракта с черно-зелеными — итальянский клуб должен быть сговорчивее. По крайней мере, агент 25-летнего футболиста Винисиус Пратес настроен оптимистично.
«Да, мы близки к переходу в «Спартак». Это действительно может произойти. Почему Рожерио решил переехать из Италии в Россию? «Спартак» — это большой клуб», — цитирует Пратеса Metaratings.ru.
Но это еще не все. Как стало известно «СЭ», столичный клуб может заплатить порядка 8 миллионов евро за игрока обороны «Црвены Звезды» и сборной Сербии Страхиню Эраковича. Стоит добавить, что «Спартак» — не единственный претендент на 22-летнего футболиста в РПЛ. Ранее сообщалось, что в приобретении Эраковича заинтересован главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
В день матча за Суперкубок России информационные страсти бушевали вокруг Марио Фернандеса, который вопреки обещаниям играть в России только за ЦСКА близок к переходу в «Зенит». Эту сделку поставили под сомнение сразу два источника. Сначала Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что презентация игрока в качестве новичка сине-бело-голубых откладывается из-за проблем Фернандеса с лишним весом, а потом bobsoccer.ru развил тему.
Утверждалось, что для окончательного решения необходимо несколько дней и более детальный медосмотр. Однако агент бразильца Жорже Машаду эти слухи категорически опроверг. «Информация про лишний вес — фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», — заявил он «РБ Спорт».
По информации «СЭ», никаких серьезных препятствий для перехода 32-летнего экс-футболиста сборной России действительно нет. Все вопросы по условиям контракта улажены, и осталось только поставить под договором подписи. Это произойдет в ближайшие дни, а медосмотр перед переходом в «Зенит» Фернандес успешно прошел еще 12 июля.
Полузащитник Хорхе Карраскаль все же может покинуть ЦСКА, хотя еще недавно казалось, что данная тема закрыта. Вопреки слухам, колумбийцем не интересовались ни «Спартак», ни итальянские «Болонья» и «Торино». Зато появился серьезный интерес в Греции, причем в качестве источника выступает Фабрицио Романо. По его информации, ПАОК предлагает за 25-летнего колумбийца 4,5 миллиона евро и 50 процентов прав, а переговоры уже начались.
Стоит напомнить, что владельцем клуба из Салоник является российский бизнесмен Иван Саввиди, и в разные годы за ПАОК выступало много выходцев из РПЛ. В этом списке Бибрас Натхо, Понтус Вернблум («ЦСКА»), Кристиан Нобоа («Динамо»), Лео Жаба («Ахмат»), Роберт Мак, Маурисио («Зенит») и Сверрир Ингасон («Ростов»). А возвращаясь к Карраскалю, нужно добавить, что по официальной информации он не сыграл против «Зенита» в матче за Суперкубок из-за травмы.
Приезд Лионеля Месси во Флориду вызвал нешуточный ажиотаж. Что в супермаркете, что у ресторана после семейного ужина аргентинец оказывался в окружении своих поклонников. Так что покой, о котором мечтал Лео при отъезде из Европы, звезде только снится. А ведь у него есть еще и коммерческие обязательства вроде сотрудничества с Hard Rock Cafe, где на днях представили еще один именной бургер Месси.
Но все же аргентинец приехал в МЛС играть в футбол, и за прошедшие дни он успел пройти медосмотр, а также посетил тренировку команды. Хотя никаких кадров и информации об этом на ресурсах «Интер Майами» не было — «цапли» ждали подписания контракта, которое произошло в субботу. Соглашение рассчитано до лета 2025 года, а зарплата Месси по неофициальным данным составит порядка 60 миллионов долларов в год.
Торжественная презентация звездного новичка пройдет на обновленном клубном стадионе в ночь на понедельник по московскому времени и анонсирована как грандиозное событие. «Вместе мы продолжим превращать мечты в реальность», — заявил президент клуба из «Майами» и его ключевой владелец Хорхе Мас. А Месси в снятом клубом ролике обращается к болельщикам со словами: «Ребята, увидимся в Майами!».
В АПЛ установлен новый трансферный рекорд. Рано или поздно это должно было произойти, а парадоксальность ситуации заключается в том, кто выступил в роли транжиры. Это не арабские шейхи из «Манчестер Сити» или «Ньюкасла», и не производящий впечатление сорящего деньгами человека владелец «Челси» Тодд Боэли, а ставший синонимом скупости и рачительности «Арсенал». Прежде «канониры» из-за этого упустили массу талантливых игроков, а сейчас — пережив драму с упущенным титулом — продолжают укреплять состав. Полузащитник сборной Англии Деклан Райс, купленный у «Вест Хэма» за рекордные 105 миллионов фунтов стерлингов, стал третьим новичком лондонцев после форварда «Челси» Хаверца и защитника «Аякса» Тимбера.