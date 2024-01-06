«Краснодар» взял игрока сборной Колумбии, «Ювентус» нацелился на Сперцяна, «ПСЖ» готов купить Гимарайнса за 115 миллионов евро

Сегодня, 08:15
«Краснодар» объявил о покупке опорного полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо.
Трансфер 23-летнего колумбийца согласован. Футболист присоединится к «быкам» на сборе в Дубае (ОАЭ), пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт.
Условия сделки не уточняются.
Кастаньо выступал за «Крус Асуль» с июля 2023 года, футболист сделал одну результативную передачу в 15 матчах за команду во всех турнирах. Также хавбек провел 7 игр за сборную Колумбии.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кастаньо в 4 миллиона евро.
«Ювентус» все еще интересуется трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, сам 23-летний футболист сосредоточен на игре в «Краснодаре», чтобы помочь клубу хорошо выступить во второй части сезона. Отмечается, что «Ювентус» общался с представителями игрока еще в декабре, но дальнейшие переговоры продолжатся ближе к лету. В итальянском клубе высоко оценивают Сперцяна и рассматривают его как подходящий вариант для усиления команды.
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России, набрав 38 очков в 18 встречах. Сперцян участвовал во всех матчах первой половины РПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.
«Брентфорд» намерен получить 100 миллионов фунтов за нападающего Айвана Тони, утверждает Sky Sports.
По данным источника, руководство английского клуба не намерено принимать предложения ниже указанной суммы. 27-летним футболистом интересуются «Челси» и «Арсенал».
В мае 2023 года Тони был отстранен от соревнований на 8 месяцев из-за того, что делал нелегальные ставки на спорт. Англичанин признал свою вину, срок дисквалификации действует до 16 января 2024 года.
В сезоне-2022/23 Тони забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за «Брентфорд» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов фунтов.
«ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса и готов заплатить за него 115 миллионов евро, сообщает Sport.es.
По информации источника, в трансфере лично заинтересован главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Отмечается, что в «Ньюкасле» не хотят расставаться с игроком.
26-летний футболист в октябре продлил контракт с «Ньюкаслом». Новое соглашение бразильца рассчитано до 2028 года.
В текущем сезоне Гимарайнс сыграл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
Игрок московского «Динамо» Даниил Лесовой успешно прошел медицинское обследование в хайфском «Маккаби», сообщает sport5.co.il.
По информации источника, 25-летний спортсмен уже начал искать квартиру в престижном районе «Кармель» в верхней Хайфе. Спортивный директор клуба Галь Альберман считает, что подписание Лесового может стать решающим в противостоянии клуба с «Маккаби» из Тель-Авива. В клубе из Хайфы уверены, что в начале следующей недели «Динамо» получит 1 миллион евро за трансфер. Это позволит «Маккаби» официально зарегистрировать россиянина.
После 13 туров «Маккаби» (Хайфа) занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Израиля, набрав 27 очков. Лидирует — «Маккаби» (Тель-Авив) — 37 очков.