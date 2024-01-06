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Сегодня, 08:15

«Краснодар» взял игрока сборной Колумбии, «Ювентус» нацелился на Сперцяна, «ПСЖ» готов купить Гимарайнса за 115 миллионов евро

«Ювентус» интересуется полузащитником «Краснодара» Сперцяном
Отдел футбола «СЭ»
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трансферы и слухи — в обзоре дня.

«Быки» пригласили конкурента Барриоса в сборной

«Краснодар» объявил о покупке опорного полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо.

Трансфер 23-летнего колумбийца согласован. Футболист присоединится к «быкам» на сборе в Дубае (ОАЭ), пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт.

Условия сделки не уточняются.

Кевин Кастаньо. Колумбийский Бускетс, выигравший конкуренцию у зенитовца Барриоса. Мощный трансфер «Краснодара» в чемпионской гонке

Кастаньо выступал за «Крус Асуль» с июля 2023 года, футболист сделал одну результативную передачу в 15 матчах за команду во всех турнирах. Также хавбек провел 7 игр за сборную Колумбии.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кастаньо в 4 миллиона евро.

Кевин Кастаньо (справа).
Фото Global Look Press

Сперцян летом переберется в Италию?

«Ювентус» все еще интересуется трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сам 23-летний футболист сосредоточен на игре в «Краснодаре», чтобы помочь клубу хорошо выступить во второй части сезона. Отмечается, что «Ювентус» общался с представителями игрока еще в декабре, но дальнейшие переговоры продолжатся ближе к лету. В итальянском клубе высоко оценивают Сперцяна и рассматривают его как подходящий вариант для усиления команды.

Нино, Денис Черышев и&nbsp;Даниил Хлусевич. Трансферы РПЛ: «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии, «Зенит» взял бразильца

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России, набрав 38 очков в 18 встречах. Сперцян участвовал во всех матчах первой половины РПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Брентфорд» хочет 100 миллионов фунтов за дисквалифицированного Тони

«Брентфорд» намерен получить 100 миллионов фунтов за нападающего Айвана Тони, утверждает Sky Sports.

По данным источника, руководство английского клуба не намерено принимать предложения ниже указанной суммы. 27-летним футболистом интересуются «Челси» и «Арсенал».

В мае 2023 года Тони был отстранен от соревнований на 8 месяцев из-за того, что делал нелегальные ставки на спорт. Англичанин признал свою вину, срок дисквалификации действует до 16 января 2024 года.

Айван Тони. Третьего бомбардира АПЛ дисквалифицировали на восемь месяцев. Тони готовился к переходу в топ-клуб, но сам же все испортил

В сезоне-2022/23 Тони забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за «Брентфорд» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов фунтов.

Айван Тони.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» готовит новый супертрансфер

«ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса и готов заплатить за него 115 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По информации источника, в трансфере лично заинтересован главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Отмечается, что в «Ньюкасле» не хотят расставаться с игроком.

26-летний футболист в октябре продлил контракт с «Ньюкаслом». Новое соглашение бразильца рассчитано до 2028 года.

В текущем сезоне Гимарайнс сыграл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Бруно Гимарайнс.
Фото AFP

Лесовой прошел медосмотр в «Маккаби»

Игрок московского «Динамо» Даниил Лесовой успешно прошел медицинское обследование в хайфском «Маккаби», сообщает sport5.co.il.

По информации источника, 25-летний спортсмен уже начал искать квартиру в престижном районе «Кармель» в верхней Хайфе. Спортивный директор клуба Галь Альберман считает, что подписание Лесового может стать решающим в противостоянии клуба с «Маккаби» из Тель-Авива. В клубе из Хайфы уверены, что в начале следующей недели «Динамо» получит 1 миллион евро за трансфер. Это позволит «Маккаби» официально зарегистрировать россиянина.

После 13 туров «Маккаби» (Хайфа) занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Израиля, набрав 27 очков. Лидирует — «Маккаби» (Тель-Авив) — 37 очков.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кевин Кастаньо
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