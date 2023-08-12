«Реал» нашел замену Куртуа, «Челси» перехватывает Кайседо у «Ливерпуля», игрок ЦСКА близок к отъезду в Турцию

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Кейн проходит медосмотр перед трансфером в «Баварию»

«Тоттенхэм» и «Бавария» согласовали трансфер 30-летнего нападающего Харри Кейна. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, сумма трансфера составит 110 миллионов евро с учетом бонусов.

Накануне англичанин вылетел в Мюнхен для оформления перехода. Немецкие медиа в пятницу вечером опубликовали кадры, как Харри Кейн вместе с представителями «Баварии» прибыл на медосмотр.

Немецкий клуб намерен заявить новичка на субботний матч Суперкубка Германии против «РБ Лейпциг».

Согласно данным в СМИ, Кейн будет получать в «Баварии» оклад в 25 миллионов евро за сезон.

Мойсес Кайседо. Фото Global Look Press

«Челси» и «Ливерпуль» бьются за Кайседо

«Ливерпуль» или «Челси» в ближайшие дни должны оформить самый дорогой трансфер в истории АПЛ — «Брайтона» намерен выручить за хавбека Мойсеса Кайседо более 127,6 миллионов евро.

По данным The Athletic, в пятницу у игрока прошел медосмотр перед трансфером в «Ливерпуль». Даже тренер команды Юрген Клопп подтвердил переход 21-летнего эквадорца.

«Мне сказали, что я могу подтвердить: клуб согласовал сделку по Кайседо. С игроком нам еще предстоит увидеться», — заявил специалист. Видимо, немец поторопился.

Позже инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что все еще не решено и «Челси» готов перебить предложение «Ливерпуля». По его данным, сам Кайседо тоже хочет оказаться именно в лондонском клубе и дал обещание представителям лондонцев, что перейдет к ним.

В пятницу вечером Романо добавил, что «Ливерпуль» может отказаться от Кайседо. «Челси» же наоборот находится в активных переговорах с «Брайтоном» по трансферу. Кайседо также подписался на лондонский клуб в социальных сетях.

«Реал» нашел замену Куртуа

Мадридский «Реал» из-за травмы основного голкипера Тибо Куртуа находится в активных поисках замены бельгийца. По данным AS, главный кандидат на переход в королевский клуб — вратарь «Севильи» Яссин Буну.

За 32-летнего марокканца «Реал» готов заплатить 20-25 миллионов евро. Другое испанское издание Marca отмечает, что в контракте голкипера, рассчитанном до до 2025 года, прописаны отступные в 50 миллионов евро.

Также сообщалось, что в «Реале» изучали кандидатуру испанца Давида Де Хеа, но тренер команды Карло Анчелотти и члены его тренерского штаба сообщили совету директоров клуба, что Буну — более приоритетный вариант.

Лукас Пакета. Фото Reuters

«Вест Хэм» просит у «Манчестер Сити» 110 миллионов евро за Пакету

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета близок к переходу в «Манчестер Сити». Журналист Мохамед Бухафси сообщает, что 25-летний бразилец уже согласовал личный контракт с клубом на 6 лет.

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Вест Хэмом» об отступных и сделал клубу предложение в 98 миллионов евро, а также еще 11,6 миллионов в виде бонусов. Но лондонцы настаивают на сумме выкупа в 127 миллионов евро.

Переговоры между клубами продолжаются. Отмечается, что «Манчестер Сити» настроен оптимистично и рассчитывает подписать бразильца.

«Бешикташ» подписывает Зайнтудинова и интересуется Сазоновым

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов может перейти в турецкий «Бешикташ». Накануне сообщалось, что армейцы готовы расстаться с 25-летним игроком сборной Казахстана, если получат отступные в размере 4,5 миллионов евро.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Бешикташ» купит Зайнутдинова за 5 миллионов евро. ЦСКА также получит 15% с перепродажи игрока.

В начале следующей недели футболист отправится в Турцию для медосмотра и подписания контракта.

«Бешикташ» также интересуется еще одним игроком РПЛ — защитником «Динамо» Сабой Сазоновым. По данным Sport24, турецкий клуб готов предложить за 21-летнего защитника 3 миллиона евро. Сам футболист хотел бы перейти в клуб из топ-5 лиг.