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Сегодня, 08:15

За Салаха дают 90 миллионов евро, «Зенит» интересуется нападающим сборной Бразилии, Лаксальт может вернуться в Италию

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Чавес вылетел в Москву для перехода в «Динамо»

Мексиканский полузащитник Луис Чавес скоро присоединится к «Динамо». Игрок уже вылетел в Россию для оформления трансфера. Журналист Уго Рамирес опубликовал видео с мексиканским футболистом в аэропорту перед вылетом в Москву.

«Чувствую себя свободным, счастлив, что принял решение. Я все решил еще несколько дней назад, сделка задержалась только из-за отступных. Теперь, слава богу, я сажусь в этот самолет, чтобы осуществить эту мечту. Когда меня представят, я почувствую себя немного счастливее, свободным от этой ситуации», — сказал Чавес.

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По данным «СЭ», хавбек «Пачуки» и сборной Мексики ранее на родине успешно прошел медосмотр перед переходом. Контракт Чавеса с «Динамо» будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

«Дженоа» хочет подписать Лаксальта

Итальянский «Дженоа» интересуется уругвайским защитником «Динамо» Диего Лаксальтом.

По информации «СЭ», клуб из Генуи готов заплатить за 30-летнего игрока 2 миллиона евро и бонусы за различные достижения.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что 30-летний уругваец близок к возвращению в «Дженоа», где выступал с 2015 по 2018 год.

«Динамо» приобретало Лаксальта у «Милана» два года назад за 3,5 миллиона евро, его соглашение с московским клубом действует до конца нынешнего сезона.

«Зенит» интересуется бразильцем из «Фламенго»

Издание Globo сообщает об интересе «Зенита» к 26-летнему форварду «Фламенго» Педро Абреу, за которого клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 25 миллионов евро.

Пока официальных переговоров между командами не было и общение на тему трансфера проходит с агентами игрока. Портал UOL отмечает, что во «Фламенго» не готовы продавать Педро в «Зенит». Игрока считают ключевым, клуб высоко ценит его, в том числе как футболиста сборной Бразилии.

Ранее «Фламенго» отказался от продажи Педро в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» за 28 миллионов евро. В «Зените» интерес к игроку не подтвердили.

«Галлюцинации», — ответ на слухи председателя правления «Зенита» Александра Медведева в комментарии «Р-Спорт».

«Аль-Иттихад» хочет купить Салаха

Клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» готов купить нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха за 90 миллионов евро.

Журналист Руди Галетти сообщает, что Юрген Клопп против продажи 31-летнего египтянина. Но «Аль-Иттихад» может убедить руководство и тренера внушительной суммой отступных.

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В начале августа сообщалось, что клуб общался с игроком на тему перехода. Салаху было предложено 180 миллионов евро за два сезона в составе «Аль-Иттихада».

«Ноттингем» подписал чемпиона мира из «Севильи»

Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» арендовал защитника «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтиэля. По итогам сезона английский клуб может выкупить его контракт за 11 миллионов евро.

Монтиэль провел в «Севилье» два года и стал победителем Лиги Европы.

Также 26-летний защитник стал автором победного удара сборной Аргентины в серии пенальти в финале ЧМ-2022 против Франции.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ливерпуль
Диего Лаксальт
Луис Чавес
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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