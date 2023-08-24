За Салаха дают 90 миллионов евро, «Зенит» интересуется нападающим сборной Бразилии, Лаксальт может вернуться в Италию

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Мексиканский полузащитник Луис Чавес скоро присоединится к «Динамо». Игрок уже вылетел в Россию для оформления трансфера. Журналист Уго Рамирес опубликовал видео с мексиканским футболистом в аэропорту перед вылетом в Москву.
«Чувствую себя свободным, счастлив, что принял решение. Я все решил еще несколько дней назад, сделка задержалась только из-за отступных. Теперь, слава богу, я сажусь в этот самолет, чтобы осуществить эту мечту. Когда меня представят, я почувствую себя немного счастливее, свободным от этой ситуации», — сказал Чавес.
По данным «СЭ», хавбек «Пачуки» и сборной Мексики ранее на родине успешно прошел медосмотр перед переходом. Контракт Чавеса с «Динамо» будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезон.
Итальянский «Дженоа» интересуется уругвайским защитником «Динамо» Диего Лаксальтом.
По информации «СЭ», клуб из Генуи готов заплатить за 30-летнего игрока 2 миллиона евро и бонусы за различные достижения.
Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что 30-летний уругваец близок к возвращению в «Дженоа», где выступал с 2015 по 2018 год.
«Динамо» приобретало Лаксальта у «Милана» два года назад за 3,5 миллиона евро, его соглашение с московским клубом действует до конца нынешнего сезона.
Издание Globo сообщает об интересе «Зенита» к 26-летнему форварду «Фламенго» Педро Абреу, за которого клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 25 миллионов евро.
Пока официальных переговоров между командами не было и общение на тему трансфера проходит с агентами игрока. Портал UOL отмечает, что во «Фламенго» не готовы продавать Педро в «Зенит». Игрока считают ключевым, клуб высоко ценит его, в том числе как футболиста сборной Бразилии.
Ранее «Фламенго» отказался от продажи Педро в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» за 28 миллионов евро. В «Зените» интерес к игроку не подтвердили.
«Галлюцинации», — ответ на слухи председателя правления «Зенита» Александра Медведева в комментарии «Р-Спорт».
Клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» готов купить нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха за 90 миллионов евро.
Журналист Руди Галетти сообщает, что Юрген Клопп против продажи 31-летнего египтянина. Но «Аль-Иттихад» может убедить руководство и тренера внушительной суммой отступных.
В начале августа сообщалось, что клуб общался с игроком на тему перехода. Салаху было предложено 180 миллионов евро за два сезона в составе «Аль-Иттихада».
Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» арендовал защитника «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтиэля. По итогам сезона английский клуб может выкупить его контракт за 11 миллионов евро.
Монтиэль провел в «Севилье» два года и стал победителем Лиги Европы.
Также 26-летний защитник стал автором победного удара сборной Аргентины в серии пенальти в финале ЧМ-2022 против Франции.