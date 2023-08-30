Сазонов переходит в «Торино», «Зениту» интересен игрок «Браги», Нгамале может уехать в Саудовскую Аравию

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Сазонов близок к переходу в «Торино»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов может стать игроком итальянского «Торино», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным «СЭ», за трансфер 21-летнего футболиста «Динамо» получит 2,5 миллиона евро, к которым может добавиться 250 тысяч бонусом. В среду игрок пройдет медосмотр в новом клубе.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров перед кубковой игрой со «Спартаком» во вторник сообщил журналистам, что футболист уже вылетел в Турин.

Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет 3 миллиона евро.

Дркушич интересен «Нанту»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич интересен французскому «Нанту», сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, клуб Лиги 1 намерен до закрытия трансферного окна подписать 23-летнего словенского игрока.

Также интерес к футболисту есть и от «Црвены Звезды», которая не смогла договориться с «Сочи» о трансфере.

В январе 2022 года Дркушич перешел в «Сочи» из «Браво» за 120 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ваня Дркушич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» интересуется игроком «Браги» Джало

Испанский вингер «Браги» Альваро Джало интересен «Зениту», сообщил журналист Луис Пинту Коэльо в своем подкасте. По его данным, клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за переход игрока 20 миллионов евро.

Ранее «Зенит» рассматривал вариант с трансферам бразильца Давида Нереса из «Бенфики» и Вендерсона Галено из «Порту», но теперь склоняется к опции с подписанием 24-летнего Джало.

Transfermarkt оценивает потенциального новичка «Зенита» в 2,5 миллиона евро.

Джеррард хочет подписать Нгамале в свою команду

Вингер «Динамо» Муми Нгамале интересен клубу Саудовской Аравии «Аль-Иттифак», где главным тренером команды является Стивен Джеррард.

По данным издания Africafoot, 29-летний камерунец ведет переговоры о переходе в саудовский клуб и уже дал согласие на переходу тренеру, который хочет усилить линию атаки.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не подтвердил, что игрок может уйти: «Пока никакой официальной информации на этот счет у нас нет», — заявил он журналистам.

Как пишет портал Africafoot, интерес к Нгамале также проявляют «Лион» и менхенгладбахская «Боруссия».

Муми Нгамале. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Джанаев перешел в «Балтику»

36-летний голкипер Сослан Джанаев, который покинул «Сочи» этим летом в статусе свободного агента, продолжит карьеру в «Балтике».

Клуб из Калининграда объявил о подписании контракта с вратарем до конца сезона-2023/24. Джанаев будет выступать в новой команде под 35-м номером.

Последним клубом голкипера был «Сочи», за который он играл на протяжении четырех сезонов с июля 2019 года. В РПЛ Джанаев также известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов» и «Рубин».