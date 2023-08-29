«Фенербахче» интересуется Венделом, Джанаев нашел новый клуб, Лукаку переходит в «Рому»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Джанаев переходит в «Балтику»

36-летний голкипер Сослан Джанаев, который покинул «Сочи» этим летом в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Балтике».

По данным «Чемпионата», вратарь уже подписал контракт с клубом из Калининграда.

Последним клубом Джанаева был «Сочи», за который он выступал на протяжении четырех сезонов с июля 2019 года. В РПЛ Джанаев также известен выступлениями за «Спартак», «Ростов» и «Рубин».

«Фенербахче» интересен Вендел

Турецкий «Фенербахче» рассматривает вариант подписания полузащитника «Зенита» Вендела.

По данным издания Fotomac, турецкий клуб намерен договориться с питерцами о переходе 26-летнего бразильца, так как не смог преуспеть в переговорах по другим трансферным целям.

Отмечается, что на этой неделе «Фенербахче» пришлет «Зениту» предложение об аренде Вендела на сезон с правом выкупа.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера бразильского хавбека в 24 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Венделом интересовались «Фламенго» и «Наполи».

Полузащитник «Зенита» Вендел. Фото ФК «Зенит»

Канселу перейдет в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу перейдет в «Барселону» на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонский клуб договорился об аренде игрока до конца нынешнего сезона с правом выкупа. В начале этой недели футболист должен присоединится к «Барсе».

Ранее сообщалось, что трансфер Канселу откладывался из-за финансовых проблем «Барселоны», но в ближайшее время клуб сможет заявить футболиста.

«Рома» арендует Лукаку

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку в ближайшее время перейдет из «Челси» в «Рому».

По данным The Telegraph, клубы согласовал аренду 30-летнего форварда за 6 миллионов евро. Лукаку пошел на понижение зарплаты, чтобы перейти в клуб из Рима.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Рома» вела переговоры с окружением бельгийца о сокращении зарплаты. Она составит 7,5 миллионов евро в год.

Ромелу уже связывался с тренером «Ромы» Жозе Моуриньо, который заинтересован в подписании игрока.

Во вторник Лукаку прибудет в Италию. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в Рим его лично доставит владелец «Ромы» Дэн Фридкин, у которого есть лицензия пилота.

Рандаль Коло-Муани. Фото Global Look Press

«Айнтрахт» отказался продавать Коло-Муани в «ПСЖ» за 80 миллионов

«ПСЖ» пока не удается подписать форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, об интересе к которому со стороны парижан впервые стало известно ещё в феврале этого года.

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, французский клуб предложил за 24-летнего игрока 70+10 миллионов евро, но получил отказ.

«Айнтрахт» уведомил «ПСЖ» о том, что их не устраивает предложенная цена. Отмечается, что немецкий клуб хочет выручить с продажи Коло-Муани более 80 миллионов евро. Также «Айнтрахт» хочет получить права на 21-летнего форварда «ПСЖ» Юго Экитика.

Переговоры между клубами продолжаются. Отмечается, что ближайшие дни станут определяющими для сделки.