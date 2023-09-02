«Спартак» покинули два форварда, «Барселона» подписала Феликса и Канселу, «Ливерпуль» купил полузащитника

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Келвен в ЦСКА

22-летний бразильский защитник заключил контракт с ЦСКА до конца сезона-2027/28. Сделка по переходу Келвена из «Атлетико Минейро» оценивается Transfermarkt в 4,5 миллиона евро. Бразилец будет выступать в новой команде под вторым номером. Трансфер Келвена стал для ЦСКА третьим в это окно — после подписаний Виктора Давилы и Аббосбека Файзуллаева.

Бальде и Николсон ушли из «Спартака»

В последний день трансферного окна «Спартак» покинули сразу два иностранных нападающих. 28-летний сенегалец Кейта Бальде ушел в аренду в «Эспаньол» из испанской сегунды. По окончании аренды летом 2024 года у испанского клуба будет право выкупа контракта футболиста за 2,5 миллиона евро.

Шамара Николсона сватали в «Валенсию», но в итоге «Спартак» отдал его в аренду в «Клермон» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 26-летний нападающий, приобретенный за 8 миллионов евро зимой 2022-го, в этом сезоне не провел за красно-белых ни одного матча. Всего в составе «Спартака» у ямайца 8 голов в 34 встречах.

«Барселона» арендовала Феликса и Канселу

В последний день трансферного окна «Барселона» провернула пять интересных сделок. Из-за проблем с финансовым фейр-плей клуб не может позволить себе полноценные крупные трансферы, но усиливаться перед Лигой чемпионов надо. В клубе рассчитывали заработать на продаже не проходящих в состав футболистов, но договориться удалось только на аренды — так Ансу Фати следующий сезон проведет в «Брайтоне», Клеман Лангле — в «Астон Вилле», а Эрик Гарсия — в «Жироне». Все клубы взяли на себя большую часть зарплат игроков.

Взамен «Барселона» выписала из «Атлетико» Жоау Феликса в аренду до лета 2024-го без права выкупа. На тех же условиях в Каталонию приехал другой португалец — правый защитник Жоау Канселу.

Два новичка «МЮ»

Под конец трансферного окна активизировался и «Манчестер Юнайтед». Сперва манкунианцы объявили о переходе вратаря «Фенербахче» Алтая Байындыра, трансфер оценивается в 5 миллионов евро. Кроме того, на правах аренды подписан Серхио Регилон, который на левом фланге подстрахует травмированных Люка Шоу и Тайрелла Маласию.

Трансфер Изидора сорвался

Переход французского нападающего «Локомотива» Вильсона Изидор во французский «Метц» сорвался. Сам нападающий уже находился во Франции и прошел медосмотр, но переговоры между клубами зашли в тупик, и теперь игрок обязан вернуться в Москву.

«Ливерпуль» купил полузащитника

Мерсисайдцы наконец-то подписали интересного футболиста в центр поля. После отъезда Фабиньо и Хендерсона в Саудовскую Аравию в полузащите красных образовалась дыра, которую пришлось срочно затыкать 30-летним японцем из «Штутгарта» Ватару Эндо. Казалось, что в новом сезоне центр поля «Ливерпуля» серьезно просядет, но в последний день трансферного окна удалось договориться в «Баварией» о переходе за 40+5 миллионов евро 21-летнего хавбека Райана Гравенберха. Контракт подписан до 2028 года.

Новый опорник «Манчестер Сити»

Не отстает от конкурента и действующий чемпион. В «Ман Сити», видимо, не очень довольны формой Кэлвина Филлипса, потому выписали из «Вулверхэмптона» нового опорника Матеуша Нунеша. Несколько лет назад португалец подрабатывал в кафе, чтобы заработать на жизнь, а сейчас за 62 миллиона евро переходит в один из лучших клубов планеты. Параллельно «Сити» расстался с талантливым воспитанником Коулом Палмером — 21-летний нападающий за 45+5 миллионов евро перебрался в «Челси».

Что произошло еще

— «Милан» подписал свободным агентом нападающего «Фиорентины» Луку Йовича. Таким образом, «Реал» не сможет заработать на перепродаже игрока.

— Леонардо Бонуччи покинул «Ювентус» и подписал контракт с берлинским «Унионом». Уже известно, что по окончании сезона 36-летний защитник объявит о завершении карьеры.

— Каспер Шмейхель расторг контракт с «Ниццей» и стал свободным агентом. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.