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Сегодня, 08:15

Тикнизян в «Зените», «Спартак» готовит 10 миллионов на нападающего, «Барселона» хочет Довбика

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Манфред Угальде (справа).
Фото Global Look Press
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Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Тикнизян и «Зенит»

Очень много информации появилось по переходу 24-летнего защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит». Так, по данным инсайдера Ивана Карпова, игрок обойдется питерцам в 8 миллионов евро, плюс «Зенит» может взять на себя 10 процентов от перепродажи, положенные ЦСКА от «Локомотива».

По данным «СЭ», Тикнизяну предложен пятилетний контракт, и, как уточняет «Чемпионат», зарплата составит 1,2 миллиона евро в год (в два раза больше, чем сейчас). Спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов в комментарии для «Матч ТВ» подтвердил факт переговоров: «Мы действительно находимся в процессе переговоров. Но какие-либо детали не комментируем».

Новый форвард «Спартака»

По данным Карпова, красно-белые планируют подписать 21-летнего форварда «Твенте» Манфреда Угальде. Как сообщает голландский журналист Йерун Каптейнс, трансфер может обойтись примерно в 10 миллионов евро, и вместе с бонусами стать рекордной продажей в истории клуба. Издание Metaratings дополнило, что зарплата нападающего сборной Коста-Рики составит 2 миллиона евро.

Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Шапи не вернется в «Краснодар»

По информации «СЭ», 24-летний нападающий «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара», не вернется в РПЛ. Он провел за греческую команду столько матчей, сколько необходимо для автоматического выкупа.

 
Тео Бонгонда, Данил Круговой и&nbsp;Роналдо Сезар дос Сантос. Трансферы РПЛ: «Спартаку» интересен форвард из Италии, ЦСКА ждет Кругового зимой

«Барселоне» интересны игроки «Жироны»

Издание El Espanol сообщило, что «Барселона» интересуется пятью футболистами «Жироны». Этот клуб сейчас возглавляет таблицу ла лиги, и некоторые его игроки привлекли внимание спортивного директора каталонцев Деку. Речь о полузащитниках Алейше Гарсии, Викторе Цыганкове, Янхеле Эррере, нападающих Савио и Артеме Довбике.

Келвин Филлипс.
Фото Reuters

Келвин Филлипс покинет «Ман Сити»

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ман Сити» и «Вест Хэм» договорились об аренде 28-летнего полузащитника «горожан» и сборной Англии Келвина Филлипса. Также инсайдер сообщает, что у «молотобойцев» будет право выкупа. Журналист Флориан Плеттенберг дополняет информацию: при выкупе игрок обойдется «Вест Хэму» в 40 миллионов евро.

Что еще происходит на трансферном рынке:

  • 25-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен «Зениту» об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат

  • По данным Флориана Плеттенберга, «Бавария» предложила «Ньюкаслу» 15 миллионов евро за 33-летнего защитника Кирана Триппьера. Мюнхенцы рассчитывают, что эта сумма устроит «сорок».

  • Фабрицио Романо сообщил, что «Рома» не планирует прерывать аренду 29-летнего нападающего Сердара Азмуна, правами на которого владеет «Байер».

Магомед-Шапи Сулейманов
Наяир Тикнизян
Футбол
Калвин Филлипс
Манфред Угальде
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