Артур еще на шаг ближе к «Зениту», «Факелу» интересен форвард «Спартака», «Бавария» хочет защитника «ПСЖ»

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Нападающий «Палмейраса» Артур принял предложение «Зенита», сообщают Фабрицио Романо и Globo Esporte. По данным источников, 8 января 25-летний вингер попрощается с партнерами по бразильской команде, а затем отправится в расположение клуба из Санкт-Петербурга.
Издание утверждает, что «Зенит» заплатит за форварда 15 миллионов евро, а еще три миллиона могут быть выплачены «Палмейрасу» в качестве бонусов.
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в чемпионат Бразилии, сообщает Globo Esporte. По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Гремио», который хочет арендовать игрока. Бразильский клуб уже связался с представителем футболиста.
В текущем сезоне Ду Кейрос провел за «Зенит» 16 матчей, в которых забил один гол.
«Локомотив» намерен приобрести защитника «Маккаби» из Хайфы Абдулайе Сека, сообщает Metaratings. Как утверждает источник, столичный клуб предложил израильскому 2 миллиона евро за трансфер 31-летнего сенегальского футболиста.
По информации «СЭ», в трансфере Сека летом 2023 года был заинтересован «Краснодар». Главный тренер «быков» Владимир Ивич был впечатлен его игрой еще во время работы в Израиле. Однако российский клуб уведомили, что игрок не продается, после чего израильтяне продлили контракт с Секом до 2026 года.
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в общении с корреспондентом «СЭ» рассказал о ходе переговоров по аренде нападающего «Спартака» Павла Мелешина: «Мелешин нам интересен. Посмотрим, как сложатся переговоры дальше», — сказал Котов «СЭ».
В сезоне-2023/24 19-летний форвард провел 8 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил 1 гол. Контракт россиянина с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
Полузащитник «Милана» Раде Крунич может продолжить карьеру в РПЛ, утверждает журналист Маттео Моретто.
По информации инсайдера, российские клубы недавно запрашивали информацию о возможном трансфере 30-летнего боснийца. Также в нем заинтересованы греческие команды и «Аль-Шабаб» из ОАЭ. Кроме того, переговоры о переходе футболиста продолжает вести «Фенербахче».
«СЭ» запросил информацию на эту тему у пресс-службы «Милана». В ней ответили: «Раде — наш игрок. Он интересен многим клубам. В данный момент мы ищем для него лучший вариант. Если такового не окажется, будем рады оставить его в «Милане».
«Бавария» начала переговоры с «Пари Сен-Жермен» о переходе французского защитника Норди Мукиеле. По сведениям L'Equipe, мюнхенский клуб намерен арендовать игрока с опцией выкупа в районе 25 миллионов евро. Мукиеле — не единственный футболист в списке потенциальных новичков «Баварии», но ее главный тренер Томас Тухель уже одобрил сделку. Руководство «ПСЖ» пока не решило, готово ли расставаться с защитником.