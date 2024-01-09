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Сегодня, 08:15

«Зенит» подписал Артура, Миранчук остается в «Аталанте», «Реал» готов заплатить 100 миллионов евро за Холанна

Нападающий «Палмейраса» Артур перешел в «Зенит»
Отдел футбола «СЭ»
Новичок «Зенита» Артур.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» объявил о трансфере Артура

Форвард «Палмейраса» Артур официально стал игроком «Зенита». Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один год.

По данным «СЭ», затраты «Зенита» составили 15 миллионов евро.

В 2023 году Артур провел 43 матча за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Миранчук не покинет «Аталанту» зимой

Об этом «СЭ» сообщил агент полузащитника Вадим Шпинев.

«Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии. Зимой никуда уходить не нужно. Но в преддверии нового сезона, летом, стоит хорошенько задуматься. Мы проведем работу определенную», — сказал представитель футболиста.

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Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали, что «Торино», за который россиянин выступал в прошлом сезоне на правах аренды, рассчитывает вернуть футболиста в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за «Аталанту». Полузащитник отмечался результативным действием в 5 из 7 последних играх за бергамасков.

Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Мбаппе не принял решения об уходе из «ПСЖ» — «Реал» готов выкупить Холанна у «Ман Сити»

В окружении Килиана Мбаппе прокомментировали слухи о возможном переходе игрока в «Реал».

«Нет никакого соглашения о будущем игрока. Переговоры еще не начинались. Ничто не могло повлиять на время, необходимое для обсуждений, размышлений и принятия решения Килианом», — говорится в заявлении окружения Мбаппе RMC Sport.

Ранее издание FootMercato утверждало, что «Реал» уже достиг с Мбаппе полного соглашения о трансфере.

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При этом, по информации The Athletic, в мадридском клубе установили дедлайн для принятия решения — 15 января. Издание Relevo уточняет: если Мбаппе не подпишет контракт до этого момента, «Реал» переключится на вариант с подписанием Холанна.

Опция об отступных в контракте норвежца составляет 200 миллионов евро, но это касается только клубов АПЛ. Сообщается, что для зарубежного клуба эта сумма будет ближе к 100 миллионам евро. И «Реал» готов заплатить эти деньги.

Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Асенсио переходит в «Реал Сосьедад»?

Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио может на правах аренды перейти в «Реал Сосьедад», утверждает AS.

По данным источника, «Реал Сосьедад» договаривается о продаже Мохамеда-Али Шо в «Ниццу» за 10 миллионов евро. В связи с этим агенты Асенсио связались с испанским клубом и предложили ему арендовать футболиста.

Напомним, 27-летний испанец перешел в «ПСЖ» летом прошлого года. С того момента он провел за парижан 10 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Марко Асенсио.
Фото Reuters

Санчо вернется в «Боруссию»

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке подтвердил, что дортмундский клуб ведет переговоры о переходе Джейдона Санчо.

«Мы находимся в диалоге с «Манчестер Юнайтед» и хотим взять Санчо в аренду. Это не секрет. Но мы пока не готовы сообщить о результате», — цитирует Ватцке Sky Sport Germany.

4 января Bild сообщал, что стороны находятся на завершающей стадии переговоров. 23-летний вингер уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год.

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В сентябре 2023-го «МЮ» отстранил Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с Эриком тен Хагом. Сообщалось, что голландец готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и всей командой.

В сезоне-2023/24 англичанин провел за «МЮ» 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Джейдон Санчо.
Фото Global Look Press

Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию

Джордан Хендерсон намерен уехать из Саудовской Аравии из-за проблем с адаптацией, информирует Daily Mail. Сообщается, что 33-летний футболист готов рассмотреть любые варианты из Европы уже в зимнее трансферное окно.

По данным talkSPORT, услуги Хендерсона были предложены «Баварии», «Байеру». Также варианты с подписанием футболиста «Аль-Иттифак» изучают в АПЛ и «Ювентусе».

Напомним, Джордан перешел в саудовский «Аль-Иттифак» летом 2023 года за 12 миллионов фунтов, подписав контракт на три года.

Алексей Миранчук
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Реал
Артур (Зенит)
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