«Спартак» ищет форварда, Вернер переходит в «Тоттенхэм», «Бавария» предлагает 70 миллионов за Араухо

Трансферы и слухи — в обзоре дня.

«Спартак» продолжает поиски форварда после срыва трансфера Луковича

Известный хорватский агент Милан Мартинович в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной кампании «Спартака».

«Я знаю, что «Спартак» ищет нападающего. Москвичи сделали предложение по футболисту ИМТ Луковичу, но ничего не произошло», — сказал Мартинович «СЭ».

28 декабря прошлого года издание L'Equipe сообщило о близости Милоша Луковича к переходу в «Страсбур».

3 января в Telegram-канале «КБ Телега» появилась информация, что новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отказался от трансфера Милоша Луковича.

Позднее издание UOL сообщало об интересе «Спартака» к нападающему «Бенфики» Петару Мусе, однако агент форварда заявил «СЭ» об отсутствии контактов с красно-белыми.

Рональд Араухо. Фото Global Look Press

«Бавария» готова заплатить 70 миллионов евро за Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, мюнхенцы готовы заплатить 70 миллионов евро за 24-летнего уругвайца, однако каталонцы хотят получить более 80 миллионов евро. При этом сообщается, что Араухо может продлить контракт с «Барселоной».

В текущем сезоне Араухо провел 17 матчей, забил гол и заработал 5 желтых карточек.

Тимо Вернер близок к переходу в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» близок к аренде нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера до конца сезона, пишет Sky Germany.

Ранее бывшего игрока «Челси» инсайдеры отправляли в «Манчестер Юнайтед». Однако теперь футболист близок к переходу в лондонский клуб.

В нынешнем сезоне 27-летний немец поучаствовал в 13 матчах, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

Роман Тугарев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» заинтересован в переходе полузащитника «Ростова» Тугарева

«Факел» рассматривает вариант с переходом полузащитника «Ростова» Романа Тугарева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в случае трансфера игроку придется пойти на сокращение зарплаты, так как воронежский клуб не сможет повторить условия личного контракта 23-летнего игрока с «Ростовом».

В этом сезоне Тугарев провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Ростовом» действует до 31 декабря 2025 года.

Защитником «Сочи» Дркушичем интересуются клубы из Германии и Бельгии

В услугах защитника «Сочи» Вани Дркушича заинтересованы клубы из бундеслиги и бельгийского чемпионата, сообщает «РБ Спорт». Официальных предложений игроку пока не поступало.

Летом у 24-летнего игрока было два официальных предложения — от «Црвены Звезды» и «Нанта», однако «Сочи» отказался вести переговоры.

По данным источника, в зимнее трансферное кандидатурой защитника всерьез интересуются клубы из бундеслиги и чемпионата Бельгии. Они оценивают вариант с возможным приобретением словенца.

В нынешнем сезоне Дркушич провел в составе «Сочи» 14 матчей и отметился 2 голами. Его трансферная стоимость — 3 миллиона евро.