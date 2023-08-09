Неймару предлагают 400 миллионов в год, ЦСКА и «Динамо» конкурируют за Шикинью, Изидор едет во Францию

Трансферные новости и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Неймар может уехать в Саудовскую Аравию

История с уходом Неймара из «ПСЖ», о которой стало известно в начале августа, обрастает подробностями и слухами. Так, L ` Equipe на днях сообщил, что 31-летний бразилец уведомил руководство парижан о желании покинуть команду. Несмотря на то, что отец футболиста все опроверг, в медиа появилась другая информация — в том числе об интересе из Саудовской Аравии.

Конкретный клуб не называется, но портал B arca Universal сообщает, будто Неймара позвали к саудовцам на зарплату в 300-400 миллионов евро в год. Diario Sport оглашает не менее безумную версию: бразилец может оформить переход в команду из Саудовской Аравии, а оттуда уйти в аренду в «Барселону».

Неудивительно, что каталонцы не могут позволить себе прямой трансфер. По данным Sky Sport , «ПСЖ» запросит у покупателей от 60 до 95 миллионов евро. Таких денег у «Барселоны» нет.

«Челси» хочет Влаховича

ESPN сообщает, что «Челси» заинтересовался Влаховичем — после травмы Кристофера Нкунку в товарищеском матче с «Боруссией» синие ищут усиления в атаку. 23-летний нападающий «Ювентуса» — одна из основных опций для лондонцев. Transfermarkt оценивает форварда в 80 миллионов евро.

Однако, по данным издания, туринцы согласны включить в сделку Ромелу Лукаку и рассматривают даже прямой обмен.

В минувшем сезоне Влахович забил за «Ювентус» 10 голов в 27 матчах серии А.

Марко Верратти (слева). Фото AFP

Торги по Верратти продолжаются

Один из ветеранов «ПСЖ», Марко Верратти, стал чуть ближе к уходу из французского клуба. «Аль-Хиляль» мечтает подписать 30-летнего итальянца, и, по данным инсайдера Фабрицио Романо, улучшил свое изначально предложение — с 30 миллионов евро до 45. Впрочем, в «ПСЖ» не спешат его принимать — главный тренер команды Луис Энрике рассчитывает на Верратти и не намерен отпускать футболиста.

ЦСКА и «Динамо» конкурируют за Шикинью

Российские клубы продолжают мониторить международный рынок — на этот раз внимание двух московских коллективов привлек 29-летний Шикинью. Португальским полузащитником в июле уже интересовалось «Динамо», и, по отдельным сообщениям, переход почти состоялся (сумма — 6 миллионов евро включая бонусы). Однако, по данным Metaratings , в дело вступил ЦСКА и предложил 5 миллионов без бонусов.

В сезоне-2022/23 28-летний португалец провел за «Бенфику» 44 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

Вильсон Изидор. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Изидор интересен «Марселю»

Вильсон Изидор остается одним из ценнейших активов «Локомотива». L` Equipe c ообщил, что, помимо «Лиона» и «Лорьяна», которые рассматривали приобретение игрока зимой, 22-летним французским форвардом теперь заинтересовался «Марсель». Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

«Бавария» улучшила предложение по Кейну

«Бавария» сделала новое предложение «Тоттенхэму» по трансферу Харри Кейна, сообщает Sky Sports .

По данным источника, мюнхенцы предложили «шпорам» 94,6 миллиона фунтов стерлингов (около 120 миллионов евро). «Бавария» готова осуществить трансфер в ближайшие дни.

Ранее журналист Мэттью Лоу сообщил, что Кейн установил дедлайн руководству мюнхенцев.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

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