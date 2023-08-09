Неймару предлагают 400 миллионов в год, ЦСКА и «Динамо» конкурируют за Шикинью, Изидор едет во Францию

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История с уходом Неймара из «ПСЖ», о которой стало известно в начале августа, обрастает подробностями и слухами. Так, L`Equipe на днях сообщил, что 31-летний бразилец уведомил руководство парижан о желании покинуть команду. Несмотря на то, что отец футболиста все опроверг, в медиа появилась другая информация — в том числе об интересе из Саудовской Аравии.
Конкретный клуб не называется, но портал Barca Universal сообщает, будто Неймара позвали к саудовцам на зарплату в 300-400 миллионов евро в год. Diario Sport оглашает не менее безумную версию: бразилец может оформить переход в команду из Саудовской Аравии, а оттуда уйти в аренду в «Барселону».
Неудивительно, что каталонцы не могут позволить себе прямой трансфер. По данным Sky Sport, «ПСЖ» запросит у покупателей от 60 до 95 миллионов евро. Таких денег у «Барселоны» нет.
ESPN сообщает, что «Челси» заинтересовался Влаховичем — после травмы Кристофера Нкунку в товарищеском матче с «Боруссией» синие ищут усиления в атаку. 23-летний нападающий «Ювентуса» — одна из основных опций для лондонцев. Transfermarkt оценивает форварда в 80 миллионов евро.
Однако, по данным издания, туринцы согласны включить в сделку Ромелу Лукаку и рассматривают даже прямой обмен.
В минувшем сезоне Влахович забил за «Ювентус» 10 голов в 27 матчах серии А.
Один из ветеранов «ПСЖ», Марко Верратти, стал чуть ближе к уходу из французского клуба. «Аль-Хиляль» мечтает подписать 30-летнего итальянца, и, по данным инсайдера Фабрицио Романо, улучшил свое изначально предложение — с 30 миллионов евро до 45. Впрочем, в «ПСЖ» не спешат его принимать — главный тренер команды Луис Энрике рассчитывает на Верратти и не намерен отпускать футболиста.
Российские клубы продолжают мониторить международный рынок — на этот раз внимание двух московских коллективов привлек 29-летний Шикинью. Португальским полузащитником в июле уже интересовалось «Динамо», и, по отдельным сообщениям, переход почти состоялся (сумма — 6 миллионов евро включая бонусы). Однако, по данным Metaratings, в дело вступил ЦСКА и предложил 5 миллионов без бонусов.
В сезоне-2022/23 28-летний португалец провел за «Бенфику» 44 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
Вильсон Изидор остается одним из ценнейших активов «Локомотива». L`Equipe cообщил, что, помимо «Лиона» и «Лорьяна», которые рассматривали приобретение игрока зимой, 22-летним французским форвардом теперь заинтересовался «Марсель». Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
«Бавария» сделала новое предложение «Тоттенхэму» по трансферу Харри Кейна, сообщает Sky Sports.
По данным источника, мюнхенцы предложили «шпорам» 94,6 миллиона фунтов стерлингов (около 120 миллионов евро). «Бавария» готова осуществить трансфер в ближайшие дни.
Ранее журналист Мэттью Лоу сообщил, что Кейн установил дедлайн руководству мюнхенцев.
В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.
Что еще происходит на трансферном рынке:
Кайл Уокер решил остаться в «Манчестер Сити». Ранее появилась информация, что 33-летний защитник мог оказаться в «Баварии», однако The Athletic cообщил, что футболист продолжит карьеру в АПЛ.
«МЮ» ждет предложения от «Эвертона» по Харри Магуйару. 30-летнего футболиста ранее уже мог приобрести «Вест Хэм», но «дьяволов» не устроила цена трансфера. «Ириски» пока только готовят заявку.
В «Локомотиве» оценили трансферную стоимость Сергея Пиняева. Так, спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что отпустит 18-летнего нападающего «миллионов за 30».