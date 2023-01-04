Халк переходит в «Адана Демирспор», «Сивасспор» следит за Дзюбой, Фернандо вернется в «Спартак»?

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Халк переедет в Турцию

По информации IHA, нападающий Халк согласовал личный контракт с «Аданой Демирспор». 36-летний бразилец подпишет соглашение после открытия трансферного окна в Турции 12 января. Халк в прошлом сезоне выступал за «Атлетико Минейро» и забил 29 голов в 46 матчах. Его контракт с бразильским клубом истекает в конце 2024 года.

Ранее форвард играл в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год.

Халк. Фото Global Look Press

Дзюба попал в сферу интересов «Сивасспора»

Помощник президента «Сивасспора» Орай Отякмаз отреагировал на информацию об интересе клуба к российскому нападающему Артему Дзюбе. «Агенты Дзюбы предложили нам его. Мы пока проверяем игрока. Не делали никаких движений. Решать будет тренер. Если он скажет да, а также детали контракта будут хорошими, все возможно!» — сказал Отякмаз «СЭ». С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фернандо — в «Спартаке»?

Матеус Де Фария, агент полузащитника «Антальяспор» Фернандо ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении футболиста в «Спартак». «У Фернандо все хорошо в Турции. Но он внимательно следит за «Спартаком», он очень привязан к клубу. Если «Спартак» сделает предложение, Фернандо наверняка проанализирует его. Он примет решение с большой любовью, потому что любит клуб и болельщиков. Однажды он хотел бы вернуться в «Спартак», — сказал Де Фария. 17 января 2022 года 30-летний футболист подписал контракт на полтора года с «Антальяспором».

Фернандо. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Локомотив» хочет подписать Гюнтера

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к игроку, «Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Как сообщает источник, московский клуб рассматривает турецкого игрока в качестве потенциального усиления. Однако пока конкретного предложения сделано не было. Контракт 28-летнего немца с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Корай Гюнтер. Фото Global Look Press

Мудрик может перейти в «Арсенал»

По информации журналиста Николо Скиры, «Арсенал» все еще планирует подписать полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика. Как сообщает источник, англичане готовы улучшить трансферное предложение до 70 млн евро. С футболистом достигнута договоренность о пятилетнем соглашении. Ранее украинский клуб отверг предложение лондонцев в размере 65 миллионов евро. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 40 миллионов евро.