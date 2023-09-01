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Сегодня, 08:15

Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался, Глушаков близок к «Торпедо», Шамар и «Валенсия»

Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Капишабы в ЦСКА, похоже, не будет

26-летний бразилец Жуниньо Капишаба на днях должен был пополнить ряды московского ЦСКА, футболист уже попрощался со своим клубом «Брагантино». Называлась сумма трансфера — 5,5 миллионов евро. Однако сегодня Globo сообщило, что компания «Ред Булл» владеющая бразильским клубом Капишабы, наложила вето на трансфер. Причиной наложения стали международные санкции против России.

«Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — прокомментировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского защитника в 1,3 миллиона евро.

Келвен и&nbsp;Жуниньо Капишаба. У ЦСКА новые бразильские фланги. Келвен и Капишаба — среди лучших в своей лиге

Глушаков близок к «Торпедо»

Денис Глушаков, летом ушедший из «Пари НН», близок к подписанию контракта с «Торпедо», сообщает Metaratings. Этим летом 36-летний полузащитник, оцениваемый в 400 тысяч евро, успел попробовать свои силы в пляжном футболе, сыграв 3 матча за «Строгино», не отличившись ни разу голевыми действиями. В карьере Дениса «Торпедо» может стать пятым клубом из московского региона в карьере. Ранее Глушаков выступал за московские «Локомотив», «Спартак», «Нику» и подмосковные «Химки».

Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Спартака» может перейти в «Валенсию»

По сообщениям Relevo, «Валенсия» рассматривает кандидатуру нападающего красно-белых Шамара Николсона в качестве усиления атакующей линии перед закрытием трансферного окна в Испании. 26-летний форвард, приобретенный «Спартаком» зимой 2022 года за 8 миллионов евро, даже не заявлен на сезон-2023/24. Сумма потенциального трансфера не называется

Портал Transfermarkt оценивает ямайца в 4,5 миллионов евро.

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Третий трансфер из бундеслиги в «Ливерпуль»

Голландец Райан Гравенберх переходит из «Баварии» в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро, сообщает The Athletic. 21-летний воспитанник «Аякса» станет третьим полузащитником, перешедшим в этот английский клуб из бундеслиги нынешним летом. Ранее к красным присоединились Доминик Сабослаи из «Лейпцига» и Ватару Эндо из «Айнтрахта».

Портал Transfermarkt оценивает голландца в 30 миллионов евро.

Данис Занкиев

Денис Глушаков
Футбол
Шамар Николсон
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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