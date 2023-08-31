Фомин и Денисов заинтересовали «Лион», Тикнизян — «Байер», а Ансу Фати — «Тоттенхэм»

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Денисов и «Лилль»

По утренним данным Metaratings, 20-летним защитником «Спартака» Даниилом Денисовым заинтересовался французский «Лилль». Издание сообщило, что красно-белые склонялись к тому, чтобы отказаться от предложения на 11 миллионов евро. Уже через несколько часов Sport24 дозвонился до президента «Лилля» Оливье Летанга, и тот все грубо опроверг: «Абсолютная ложь! Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове».

Впрочем, у Telegram-канала «Мутко против» версия, что на самом деле предложение по Денисову сделал не «Лилль», а «Лион».

Фомин и «Лион»

Другой россиянин, который мог оказаться во Франции, — Даниил Фомин. За 26-летним полузащитником «Динамо», по нашей информации, приходил «Лион». За него предложили 8 миллионов евро, стороны вели переговоры. Но в итоге, как стало известно «СЭ», москвичи отклонили предложение из лиги 1. По данным «Чемпионата», теперь приоритет клуба — полузащитник «Милана» Крунич.

«Тоттенхэм» хочет арендовать Фати

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Тоттенхэму» интересен Ансу Фати. 20-летний полузащитник стал приоритетной целью для «шпор» после ухода Кейна в «Баварию». На данный момент клубы обсуждают аренду до 2024 года. Сам Фати, по данным Mundo Deportivo, хочет переехать в АПЛ.

«Байер» хочет Тикнизяна

По информации «Матч ТВ», Наир Тикнизян интересен леверкузенскому «Байеру». На данный момент немцы не предпринимали никаких шагов по трансферу 24-летнего защитника «Локомотива», но общаются с его агентом. Сделка может быть закрыта до окончания трансферного окна. Железнодорожники оценивают футболиста в 5 миллионов евро.

Павар в «Интере»

Бенжамен Павар перешел из «Баварии» в «Интер». 27-летний защитник обошелся финалистам прошлой Лиги чемпионов в 30 миллионов евро, контракт с ним подписан на пять лет. Еще 2 миллиона мюнхенцы могут заработать в виде бонусов.

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