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Сегодня, 08:15

Фомин и Денисов заинтересовали «Лион», Тикнизян — «Байер», а Ансу Фати — «Тоттенхэм»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Даниил Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Денисов и «Лилль»

По утренним данным Metaratings, 20-летним защитником «Спартака» Даниилом Денисовым заинтересовался французский «Лилль». Издание сообщило, что красно-белые склонялись к тому, чтобы отказаться от предложения на 11 миллионов евро. Уже через несколько часов Sport24 дозвонился до президента «Лилля» Оливье Летанга, и тот все грубо опроверг: «Абсолютная ложь! Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове».

Впрочем, у Telegram-канала «Мутко против» версия, что на самом деле предложение по Денисову сделал не «Лилль», а «Лион».

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Фомин и «Лион»

Другой россиянин, который мог оказаться во Франции, — Даниил Фомин. За 26-летним полузащитником «Динамо», по нашей информации, приходил «Лион». За него предложили 8 миллионов евро, стороны вели переговоры. Но в итоге, как стало известно «СЭ», москвичи отклонили предложение из лиги 1. По данным «Чемпионата», теперь приоритет клуба — полузащитник «Милана» Крунич.

«Тоттенхэм» хочет арендовать Фати

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Тоттенхэму» интересен Ансу Фати. 20-летний полузащитник стал приоритетной целью для «шпор» после ухода Кейна в «Баварию». На данный момент клубы обсуждают аренду до 2024 года. Сам Фати, по данным Mundo Deportivo, хочет переехать в АПЛ.

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«Байер» хочет Тикнизяна

По информации «Матч ТВ», Наир Тикнизян интересен леверкузенскому «Байеру». На данный момент немцы не предпринимали никаких шагов по трансферу 24-летнего защитника «Локомотива», но общаются с его агентом. Сделка может быть закрыта до окончания трансферного окна. Железнодорожники оценивают футболиста в 5 миллионов евро.

Павар в «Интере»

Бенжамен Павар перешел из «Баварии» в «Интер». 27-летний защитник обошелся финалистам прошлой Лиги чемпионов в 30 миллионов евро, контракт с ним подписан на пять лет. Еще 2 миллиона мюнхенцы могут заработать в виде бонусов.

Что еще происходило на трансферном рынке:

  • Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» бойкотирует тренировки, так как хочет, чтобы клуб отпустил его в «ПСЖ». По данным RMC Sport, 24-летний нападающий находится в Париже и ждет трансфера.
  • По информации L'Equipe, «Лилль» хочет купить Кейта Бальде у «Спартака». Также французы рассматривают покупку Мартина Брейтуэйта.
  • The Athletic сообщает, что «Ливерпуль» интересуется Райаном Гравенберхом. Англичане обсуждают условия покупки 21-летнего полузащитника с «Баварией».

Ансу Фати
Бенжамен Павар
Даниил Фомин
Наяир Тикнизян
Футбол
Даниил Денисов
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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