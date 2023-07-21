Жоау Феликс разругался с «Атлетико», Симеоне и фанатами. Все ради мечты о «Барселоне»

Скандал в стиле Криштиану может помочь португальской звезде сменить клуб и реанимировать карьеру.

Фишка Мендеша?

Язык мой — враг мой. Это первое, что приходит на ум после того, как Жоау Феликс пришел на несанкционированное «Атлетико» интервью к Фабрицио Романо и выдал: «Я бы хотел играть за «Барселону». «Барса» всегда была моим первым выбором, и я с удовольствием перейду туда. Мечтал об этом с самого детства».

Но не надо считать португальца глупцом, который сначала говорит, а потом думает. Просто отмотайте время на несколько месяцев назад и вспомните Криштиану Роналду и его поход к Пирсу Моргану. Это было ритуальное сожжение мостов, после которого у «МЮ» не было иного выбора, кроме как избавиться от недовольной звезды. Если поменять в данной истории фамилии футболиста и интервьюера, но оставить находящегося за кулисами всесильного агента Жорже Мендеша, все становится на свои места.

Да, это всего лишь версия, только у историй Роналду и Феликса слишком много общего. Вплоть до их главных катализаторов — сложных отношений с тренерами. Криш упрекал Эрика тен Хага в отсутствии уважения. Феликс публично Диего Симеоне не критиковал, однако о прохладных отношениях игрока и тренера известно давно. И по большому счету все это читалось еще в тот момент, когда «Бенфика» получила от «Атлетико» рекордные в своей истории 127 миллионов евро.

Фото Global Look Press

Лед и пламень — это как раз про Симеоне и Феликса. Для тренера «матрасников» его требования, дисциплина и встроенность в систему всегда были превыше всего. Даже когда красно-белые превращались из любителей побеждать со счетом 1:0 в агрессивно атакующую команду. А Феликс — воплощение творчества и свободы.

«Я умный футболист. Люблю играть с мячом и забивать. Родители говорят, что когда я был ребенком, то научился вести мяч на дриблинге раньше, чем говорить», — признавался тогда еще 19-летний Жоау после яркого сезона в «Бенфике» с 15 голами в португальском чемпионате и хет-триком в Лиге Европы против «Айнтрахта». А как все начиналось в «Атлетико»! В предсезонном дерби с «Реалом» в Нью-Джерси Феликс очаровал до безумия. Гол, две результативные передачи и уничтожение принципиального соперника со счетом 7:3.

Наблюдая за тем матчем в прямом эфире, подумал: неужели у Симеоне кто-то получил такую свободу? Но дошло до официальных игр, и Феликс оказался в жестких рамках. Естественно, не помогли даже просьбы одного из руководителей сдвинуть Феликса ближе к центру. Это снижало КПД футболиста, и не просто так его личный рекорд в ла лиге — жалкие для такого таланта восемь мячей за сезон. А после дебютного года в Мадриде неуклонно снижалось игровое время. В чемпионском сезоне-2020/21 Феликс поучаствовал в максимальном для себя числе матчей (31), но при этом лишь 14 раз появился на поле с первых минут.

Фото Global Look Press

Дебют с удалением

Взаимное недовольство копилось долго и достигло пика в конце прошлого года. «Какие у меня отношения с Жоау Феликсом? Хорошие, рабочие отношения. Я выкладываюсь на полную с тех самых пор, как работаю в «Атлетико», я всегда верен этому принципу. Да, с Феликсом есть некоторые противоречия, которые бывают между любыми людьми, когда вы можете в чем-то не соглашаться. Но мы должны стремиться делать клуб лучше. Для меня важна команда. Если Жоау будет играть так же, как на чемпионате мира, то станет важным игроком. Он талантлив, а его лучшие качества необходимы «Атлетико», — говорил Симеоне в декабре.

Однако исполнительный директор клуба Мигель Анхель Хиль Марин оказался откровеннее, заявив: «Если поступит хорошее предложение, мы должны его рассмотреть. Отношения между менеджером и игроком не самые лучшие. Я хочу, чтобы он остался, но игрок думает по-другому».

Так Феликс оказался в «Челси», и ему настолько хотелось проявить себя, что в первом же матче за синих безрассудный подкат обернулся удалением и дисквалификацией. Потом были попытки переломить ситуацию. Слова о желании остаться в лондонском топ-клубе, новой роли и большей свободе на поле. Но то было при Грэме Поттере, тогда как Фрэнк Лэмпард португальца не слишком жаловал. Говорил, что ему нужна классическая «девятка», а у Феликса нет четкой позиции на поле. Как итог — четыре гола за 20 матчей и логичное решение Маурисио Почеттино не просить клуб выкупить португальца за 100 миллионов евро.

Диего Симеоне и Жоау Феликс. Фото Global Look Press

Готов ждать

Собственно, с этого момента и началась история, венцом которой стало скандальное интервью. Реакция на него тоже получилась ожидаемой. Как сообщила Marca со ссылкой на источник в «Атлетико», клуб посчитал такое поведение неуважительным и непрофессиональным, а фанаты красно-белых вылили гнев на табличку Феликса рядом с клубным стадионом. Фамилию форварда перечеркнули, рядом нарисовали крысу и сопроводили это надписью, в которой женщине с пониженной социальной ответственностью предложили убираться в «Барселону».

Каталонцы сейчас единственный реальный претендент на Феликса. До этого попытка Мендеша устроить своего клиента в «ПСЖ» завершилась провалом, «Бенфике» выпускник ее академии не по карману, а разговоры об интересе из АПЛ сошли на нет. Тем более у португальца есть пожелание — играть в Лиге чемпионов. В Англии же, несмотря на слухи о «МЮ» и «Ньюкасле», конкретное предложение было только от клуба второго эшелона. И, судя по всему, Феликс отказал «Астон Вилле».

Ну а «Барса» засматривалась на Феликса давно и даже безуспешно пыталась включить его в сделки по переходам Гризманна и Депая. Сейчас, насколько известно, речь идет об аренде с обязательным последующим выкупом за 50 миллионов. Если это правда, то затянувший с расставанием примерно на год «Атлетико» снизил свои запросы почти вдвое. Больше просто не дадут. Да и свое отношение к Феликсу клуб показал на презентации новой формы, когда выяснилось, что принадлежавшая Жоау «семерка» вернулась к ее законному владельцу Гризманну. А в четверг Goal сообщил, что отношения игрока и клуба полностью разрушены и футболиста считают «неблагодарным мальчишкой».

Что мешает переходу, на который в Мадриде вроде бы дали согласие? Естественно, проблемы «Барселоны» с ФФП и с соблюдением потолка зарплат. На данный момент ла лига против сделки, и, как утверждают каталонские инсайдеры, сине-гранатовым нужно заработать 60 миллионов евро на продаже игроков. Но если Месси не хотел снова участвовать в таких играх, то Феликс, по данным Романо, готов ждать вплоть до последних дней работы трансферного рынка. Ради мечты. Реализовать ее никогда не поздно, а Жоау всего 23 года, и его талант может сверкать много лет. Почему бы не на «Камп Ноу»?