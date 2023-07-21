Мане ждут в Саудовской Аравии, Феликса — в «Барселоне», «Зенит» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за форварда

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Мане перейдет в «Аль-Наср»

L`Equipe сообщает, что Садьо Мане готов к трансферу в Саудовскую Аравию. В Мюнхене у 31-летнего вингера не пошло как по статистике (7+5 в 25 матчах бундеслиги), так и ментально. Сенегалец за год в «Баварии» успел влипнуть в крупный скандал, подравшись с одноклубником Сане после одного из матчей, поэтому мюнхенцы не против избавиться от токсичного футболиста.

Французское издание уверяет, что «Бавария» хочет за Мане 32 миллиона евро — сам игрок уже ответил согласием на переход в «Аль-Наср». Там же играет Криштиану Роналду.

Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото Global Look Press

«Марсель» подписал Обамеянга

То же французское медиа сообщило, что «Марсель» завершил трансфер Обамеянга. 34-летний форвард достался французам бесплатно — после провального сезона в «Челси» синие отпустили габонца просто так. В минувшем сезоне АПЛ Обамеянг забил всего 1 гол в 15 матчах чемпионата.

Лукаку прокатили в Италии

По информации Football Italia, переговоры Лукаку с «Ювентусом» проходят тяжело, из-за чего он попробовал обратиться к «Интеру». Однако миланцы отказали 30-летнему бельгийцу на фоне информации о его переговорах с туринцами. На данный момент Лукаку принадлежит «Челси», футболист активно ищет новую команду. Однако в «Юве» его не могут подписать, пока не продадут Влаховича. Миланский же клуб сконцентрировался на других вариантах после того, как изначальный трансфер Ромелу застопорился. В прошлом сезоне бельгиец забил за «Интер» 10 голов в 25 матчах серии А.

Жоау Феликс. Фото Global Look Press

Феликса отпустили в «Барселону»

Несколько дней назад нападающий «Атлетико» Жоау Феликс дал громкое интервью, где фактически попросился в «Барселону». Спустя время появилась реакция — как стало известно As, «Атлетико» одобрил аренду с правом выкупа для каталонцев, хотя мадридцы и возмутились самим фактом такого интервью. Чуть позже журналист Тони Хуанмарти сообщил, что без продаж кого-то из нападающих «Барселона» не сможет подписать 23-летнего португальца.

В минувшем сезоне Феликс отыграл полгода в «Атлетико», где оформил 4+3 в 14 матчах ла лиги, а также полгода в «Челси», где также забил 4 мяча в 16 матчах АПЛ.

«Зенит» хочет Педро Абреу за Вендела

Metaratings сообщает, что «Зенит» готов отпустить Вендела во «Фламенго», однако взамен просит 26-летнего нападающего Педро Абреу. Но бразильцы, по данным издания, не очень хотят расставаться с главным активом клуба (22 миллиона евро на Transfermarkt) и взамен предлагают 26-летнего Габигола. Этот форвард якобы не нравится главному тренеру питерцев Сергею Семаку.

Что еще происходит на трансферном рынке:

— «Зенит» не единственный клуб в Европе, который присматривается к Педро Абреу. Как сообщает The Independent, форвардом также интересуется «Тоттенхэм», «шпоры» таким образом хотят подстраховаться на случай ухода Кейна в «Баварию».

— По данным Фабио Алейшо, московское «Динамо» предложило 5 миллионов евро за левого защитника «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса. Клуб устраивает цена, но идут переговоры по времени трансфера — бразильцы настаивают на зиме, москвичи — на летнем переходе.