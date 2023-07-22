Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне

По другой информации, форварду предлагают контракт на миллиард евро.

Отношения Килиана Мбаппе и его нынешнего клуба продолжают накаляться. Вчера L`Equipe и инсайдер Фабрицио Романо сообщили, что «ПСЖ» выставил 24-летнего футболиста на трансфер. Более того, клуб не берет француза в предсезонное турне по Японии. Кратко о том, что этому предшествовало:

— В 2022 году Мбаппе должен был свободным агентом перейти в «Реал», однако в последний момент перезаключил контракт с парижанами по схеме 2+1. Убедить игрока помогал в том числе президент Франции Эммануэль Макрон;

— По условиям контракта на второй год Килиану причитается множество выплат — больше 100 миллионов евро, включая бонусы за лояльность;

— В начале лета 2023 года в медиа попало письмо Мбаппе в адрес клуба — в нем он сообщал, что не будет продлевать соглашение на дополнительный год и покинет клуб после сезона-2023/24;

— По данным инсайдеров и многочисленных медиа, в клубе не намерены терять игрока бесплатно. Более того, его намерения считают предательством. Килиана попытаются либо продать, либо перезаключить контракт еще на сезон. Как сообщал Дани Хиль в конце июня, «ПСЖ» дали игроку две недели на принятие решения.

Фото AFP

Француз, впрочем, не спешил менять решение, подчеркивая в каждом публичном интервью, что он игрок «ПСЖ» и останется им еще на сезон, а также что счастлив в парижском клубе. Поэтому, вероятно, «ПСЖ» активизировался — ведь в случае если Мбаппе уйдет бесплатно, потери будут следующими:

— «ПСЖ» заплатил «Монако» за трансфер Килиана 180 миллионов евро. Эти деньги могут не отбиться никак;

— Стоимость футболиста по Transfermarkt — также 180 миллионов евро. А может уйти бесплатно;

— Самое обидное — выплаты Мбаппе в течение следующего сезона. За несколько дней до того, как Килиан уедет из Парижа свободным агентом, ему на счет будут перечислены десятки миллионов евро — бонус за лояльность.

Фото AFP

Неудивительно, что «ПСЖ» всего этого не хочет и дело перешло в горячую фазу. У Мбаппе небогатый выбор — ему предстоит либо продлить контракт еще на сезон, либо быть проданным за деньги. Кстати, второго варианта Килиан не хочет по вполне понятным причинам — если его продадут сейчас, то никаких сумм из положенных ему в следующем сезоне он не получит. А ведь при идеальных раскладах он мог бы собрать все причитающееся в «ПСЖ» и еще заработать подписной бонус в новом клубе как свободный агент.

Согласно Романо и L`Equipe, «ПСЖ» делает все, чтобы этого не произошло. Килиан официально выставлен на трансфер, вести переговоры по нему будут с любым клубом, а в турне по Японии француза не берут — якобы включают в заявку на предсезонку только преданных игроков. По информации отдельных инсайдеров, Мбаппе могут забанить в Париже вплоть до закрытия трансферного окна — такой вот метод давления.

За день до этой информации появлялась другая, куда более позитивная для «ПСЖ»: якобы в клубе предложили Килиану контракт на 10 лет и миллиард евро. Помогает убеждать игрока лично Макрон, но Мбаппе еще сопротивляется... Впрочем, сообщили об этом El Debate и DefensaCentral — источники весьма сомнительные. Так что, скорее всего, на деле все печально и никаких 10-летних контрактов для Килиана нет и не будет. Будет осада Мбаппе.

Чем закончится история, неизвестно. По многочисленным данным, «Реал» пока не намерен подписывать игрока за деньги, учитывая, что через год может получить такого футболиста бесплатно. Однако если в гонку вступят другие клубы (что не исключено — Килианом интересовался в том числе «Ливерпуль»), возможно, сливочные активизируются. Но пока история только набирает ход.