«Адана Демирспор» без Дзюбы сыграла вничью с «Кайсериспором»

Сегодня, 19:06
Команда «Адана Демирспор» на выезде сыграла вничью с «Кайсериспором» в матче 12-го тура чемпионата Турции.
Встреча закончилась со счетом 2:2.
Российский нападающий «Аданы» Артем Дзюба не принял участие в этой игре. Он не попал в заявку на встречу.
«Адана Демирспор» набрала 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице.
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Основные источники исследования