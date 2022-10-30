«Адана Демирспор» без Дзюбы сыграла вничью с «Кайсериспором»

Команда «Адана Демирспор» на выезде сыграла вничью с «Кайсериспором» в матче 12-го тура чемпионата Турции.

Встреча закончилась со счетом 2:2.

Российский нападающий «Аданы» Артем Дзюба не принял участие в этой игре. Он не попал в заявку на встречу.

«Адана Демирспор» набрала 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице.