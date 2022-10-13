Барбоза: «У других клубов может быть интерес к Дзюбе. Но у него контракт, а для рынка еще слишком рано»

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода нападающего Артема Дзюбы из «Аданы Демирспор» в «Истанбул Башакшехир» .

«Ничего не слышал об интересе к Дзюбе. Просто еще слишком рано для рынка. Прошло не так много игр, чтобы делать какие-то выводы. Интерес со стороны других клубов может быть. Но у него есть контракт. Надо подождать. И только потом понять, какой смысл в этих слухах. Любой клуб понимает, что иностранцу нужно время на адаптацию. У Дзюбы как раз такой и идет. Клубная адаптация, привыкание к стране. Пока еще очень рано оценивать. А слухи есть всегда. Это и есть футбол. Доработает ли Дзюба контракт до конца? Ничего не могу сказать, слишком рано говорить об этом. Уверен, что этот вопрос сейчас даже не стоит», — сказал Барбоза «СЭ».

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах агента. 34-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года с опцией продления еще на год.

На счету футболиста 1 гол в 4 матчах за команду. При этом Дзюба принял участие лишь в одной из четырех последних игр «Аданы Демирспор» — он провел 6 минут на поле во время встречи с «Газиантепом» (1:1) в 9-м туре чемпионата Турции.