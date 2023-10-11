Алдонин: «Зайнутдинову нашлось бы место в текущем составе ЦСКА»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин считает, что полузащитнику «Бешикташа» Бахтиеру Зайнутдинову нашлось бы место в текущем составе ЦСКА.

«Бахтиер хорошо себя проявлял на разных позициях, поэтому ему бы место в этом составе нашлось, я думаю. Тем более сейчас очень большие проблемы с центральными защитниками. Сложно было стабилизировать игру в последних турах», — цитирует Алдонина Legalbet.kz.

Зайнутдинов перешел из ЦСКА в «Бешикташ» этим летом. 25-летний полузащитник провел 10 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах и отметился одним голом.

За армейцев футболист всего принял участие в 83 играх, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.