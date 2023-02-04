«Антальяспор» Кудряшова победил «Газиантеп» в матче чемпионата Турции

«Антальяспор» со счетом 1:0 победил «Газиантеп» в матче 23-го тура чемпионата Турции.

Российский полузащитник «Антальяспора» Федор Кудряшов пропускал очередную встречу из-за травмы.

«Антальяспор» набрал 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице турецкой суперлиги.