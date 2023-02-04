«Антальяспор» Кудряшова победил «Газиантеп» в матче чемпионата Турции

Сегодня, 21:09
«Антальяспор» со счетом 1:0 победил «Газиантеп» в матче 23-го тура чемпионата Турции.
Российский полузащитник «Антальяспора» Федор Кудряшов пропускал очередную встречу из-за травмы.
«Антальяспор» набрал 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице турецкой суперлиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования