«Бешикташ» договорился о разрыве контракта с главным тренером

Руководство «Бешикташа» договорилось о разрыве контракта с главным тренером команды Валерьеном Исмаэлем, утверждает Futbol Arena.

Специалист будет получать половину своей зарплаты (450 тысяч евро) до конца текущего сезона.

«Бешикташ» слабо стартовал в нынешнем розыгрыше турецкой суперлиги, находясь на пятой строчке с 19 баллами. Команда выиграла только один из последних пяти матчей в чемпионате.

Исмаэль переехал в столицу Турции лишь весной этого года, закончив прошлый сезон на шестом месте.