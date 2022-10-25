«Бешикташ» договорился о разрыве контракта с главным тренером

Сегодня, 21:50
Руководство «Бешикташа» договорилось о разрыве контракта с главным тренером команды Валерьеном Исмаэлем, утверждает Futbol Arena.
Специалист будет получать половину своей зарплаты (450 тысяч евро) до конца текущего сезона.
«Бешикташ» слабо стартовал в нынешнем розыгрыше турецкой суперлиги, находясь на пятой строчке с 19 баллами. Команда выиграла только один из последних пяти матчей в чемпионате.
Исмаэль переехал в столицу Турции лишь весной этого года, закончив прошлый сезон на шестом месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования