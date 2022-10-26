В Турции назвали заработок денег целью Артема Дзюбы в «Адане Демирспор»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил трансфер российского форварда Артема Дзюбы в «Адану Демирспор».

«Цель Дзюбы — заработать денег. Ему все равно на свою карьеру. Это однозначно плохой трансфер для «Аданы Демирспора», — сказал Озкан «СЭ».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел 5 матчей за «Адану» и забил один гол. Футболист перешел в турецкую команду в августе 2022-го. В общей сложности на его счету 220 минут на поле в нынешнем сезоне.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6 миллионов евро.

26.10.2022 | Барселона — Бавария