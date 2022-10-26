В Турции назвали заработок денег целью Артема Дзюбы в «Адане Демирспор»

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Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил трансфер российского форварда Артема Дзюбы в «Адану Демирспор».
«Цель Дзюбы — заработать денег. Ему все равно на свою карьеру. Это однозначно плохой трансфер для «Аданы Демирспора», — сказал Озкан «СЭ».
В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел 5 матчей за «Адану» и забил один гол. Футболист перешел в турецкую команду в августе 2022-го. В общей сложности на его счету 220 минут на поле в нынешнем сезоне.
Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6 миллионов евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования