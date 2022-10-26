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Турция

Сегодня, 08:26

В Турции назвали заработок денег целью Артема Дзюбы в «Адане Демирспор»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба (справа).
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Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил трансфер российского форварда Артема Дзюбы в «Адану Демирспор».

«Цель Дзюбы — заработать денег. Ему все равно на свою карьеру. Это однозначно плохой трансфер для «Аданы Демирспора», — сказал Озкан «СЭ».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел 5 матчей за «Адану» и забил один гол. Футболист перешел в турецкую команду в августе 2022-го. В общей сложности на его счету 220 минут на поле в нынешнем сезоне.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6 миллионов евро.

26.10.2022 | Барселона — Бавария

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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П2

19%

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Ф2(0)

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2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

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2.40

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Ф2(0)

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1.90

П2

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2.65

ТБ 2.5

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Артем Дзюба
Футбол
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