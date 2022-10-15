«Фатих Карагюмрюк» разгромил «Хатайспор» и прервал серию из 5 матчей без побед, Оздоев провел на поле всю игру

«Фатих Карагюмрюк» разгромил «Хатайспор» на своем поле в матче 10-го тура чемпионата Турции — 3:0.

В составе хозяев отличились Стивен Колкер, Фабио Борини и Мбайе Диане. Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

«Фатих Карагюмрюк» прервал серию из 5 матчей без побед и поднялся на 12-е место в таблице чемпионата Турции с 9 очками в 9 матчах. «Хатайспор» идет на 18-й строчке с 7 очками.