«Фатих Карагюмрюк» разгромил «Хатайспор» и прервал серию из 5 матчей без побед, Оздоев провел на поле всю игру

Сегодня, 16:34
«Фатих Карагюмрюк» разгромил «Хатайспор» на своем поле в матче 10-го тура чемпионата Турции — 3:0.
В составе хозяев отличились Стивен Колкер, Фабио Борини и Мбайе Диане. Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
«Фатих Карагюмрюк» прервал серию из 5 матчей без побед и поднялся на 12-е место в таблице чемпионата Турции с 9 очками в 9 матчах. «Хатайспор» идет на 18-й строчке с 7 очками.
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Основные источники исследования