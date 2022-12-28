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Турция

Сегодня, 22:11

«Фатих Карагюмрюк» разгромил «Трабзонспор», Оздоев забил первый гол в Турции

Руслан Минаев
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«Фатих Карагюмрюк» дома разгромил «Трабзонспор» в матче 16-го тура чемпионата Турции — 4:1.

В составе хозяев первый гол за клуб забил Магомед Оздоев. По одному мячу также отметились Фабио Борини, Маттео Риччи и Жан Куасси.

В составе действующего чемпиона Турции гол забил Марк Бартра.

Команды доигрывали вдесятером — прямую красную заработал все тот же Бартра. У хозяев вторую желтую получил Эбрима Колли.

«Карагюмрюк» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Трабзонспор» — с 26 очками на 5-й строчке.

Турция. Суперлига. 16-й тур
28 дек, 00:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Фатих Карагюмрюк
4:1
Трабзонспор
Магомед Оздоев
ФК Трабзонспор
ФК Фатих Карагюмрюк
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Оздоев забил первый гол за турецкий «Фатих Карагюмрюк»