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Сегодня, 10:45

В «Фатих Карагюмрюке» довольны игрой Оздоева в первой части сезона-2022/23

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор турецкого «Фатих Карагюмрюка» Мурад Акын похвалил российского полузащитника Магомеда Оздоева за игру в первой части сезона-2022/23.

«У нас были неудачные игры, но мы в «Фатих Карагюмрюк» действительно рады за его адаптацию, характер, склад ума. Это топ-футболист, мы рады за него. Я надеюсь, что мы продолжим с ним работать на протяжении многих лет. Магомеду можно поставить оценку «5», — приводит ТАСС слова Акына.

30-летний Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за команду.

Контракт россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года, в соглашении есть пункт о возможном продлении еще на один год.

Источник: https://tass.ru/sport/16732963
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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