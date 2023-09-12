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Турция

Сегодня, 09:30

«Фенербахче» интересуется полузащитником «Эвертона» Гомешом

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Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш может перейти в «Фенербахче», сообщил журналист Sports Digitale Ягыз Сабунджуоглу. По информации источника, руководство клуба намерено подписать 30-летнего португальца до 15 сентября, когда закроется трансферное окно в Турции.

Гомеш выступает за «Эвертон» с 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист играл за «Лилль» на правах аренды, в котором принял участие в 27 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его действующий контракт с «ирисками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

ФК Фенербахче
ФК Эвертон
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