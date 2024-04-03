«Фенербахче» объявил, что в ближайших сезонах не будет играть в Кубке Турции

«Фенербахче» не будет принимать участие как минимум в двух ближайших розыгрышах Кубка Турции, сообщается на официальном сайте клуба.

Это решение было принято по итогам внеочередного собрания с участием президента и членов правления клуба.

Клуб сообщил, что намерен пропустить как минимум два ближайших розыгрыша Кубка Турции. Также «Фенербахче» потребовал перенести матч за Суперкубок Турции на подходящую дату и назначить иностранного арбитра.

Если клуб не будет бойкотировать оба турнира, то в нем сыграют игроки молодежной команды стамбульцев.

19 марта пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что клуб рассмотрит вопрос возможного снятия с чемпионата Турции. 2 апреля стало известно, что клуб отложил вопрос выхода из турнира.